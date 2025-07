Alessia Cespuglio presenta il suo romanzo

Mercoledì 2 luglio ore 18.30 all’interno del festival letterario “Leggermente” verrà presentato a ingresso libero e in anteprima assoluta il romanzo “Dovrei sapere perché - storia di come sono diventata grande” di Alessia Cespuglio

Mercoledì 2 luglio ore 18.30 all’interno del festival letterario “Leggermente” verrà presentato a ingresso libero e in anteprima assoluta il romanzo “Dovrei sapere perché – storia di come sono diventata grande” di Alessia Cespuglio, edito da Paesi Edizioni, realizzato col contributo di So.Crem Livorno. Sul palco con l’autrice Giampaolo Berti, presidente So.Crem Livorno e Claudia Pavoletti. Mercoledì 2 luglio ore 18.30 al Chioschino di Villa Fabbricotti al festival “Leggermente”. “Con grande soddisfazione annunciamo la presentazione del libro di Alessia Cespuglio – dicono i responsabili di So.Crem Livorno – Dovrei sapere perché. Storia di come sono diventata grande. Da anni sosteniamo e promuoviamo progetti artistici culturali e sociali, ma siamo particolarmente orgogliosi di questa opportunità. Grazie ad Alessia Cespuglio alla sua professionalità e sensibilità abbiamo sostenuto un’opera teatrale, trasformandola successivamente in un libro, togliendola così da una dimensione spazio temporale e consegnandola a tutti. Il libro può viaggiare, può essere letto, riletto da chiunque in qualsiasi momento. Abbiamo scelto di presentarlo nella rassegna estiva promossa dal Comune di Livorno, Leggermente, in modo da fornire una cornice informale e suggestiva che può attrarre un pubblico più vasto e variegato, per un’operazione di divulgazione culturale”. Una sera d’estate in un bel parco, per condividere emozioni e momenti di aggregazione. Molti hanno assistito alla rappresentazione teatrale che si è tenuta al Goldoni il 29 Aprile. Alessia Cespuglio, da sola, in scena, accompagnata dalla musica del maestro Antonio Ghezzani e diretta dal regista Niccolini ha fatto rivivere Marta, una bambina che cresce negli anni del boom economico, del movimento studentesco, delle lotte operaie fini agli anni bui del terrorismo e delle grandi stragi. Una crescita personale che si riflette sulla storia collettiva dell’Italia, sottolineando quanto le vicende storiche siano spesso intrecciate alle esperienze di vita di persone comuni. Questa opera teatrale ha rappresento l’ultima tappa di un percorso di “lettura “ del 900 in cui Alessia Cespuglio, è riuscita a coinvolgere testimoni, storici, protagonisti. È iniziato con la drammatica storia dei fratelli Gigli Perché non dobbiamo aprire? Siamo gente perbene quindi il periodo fascista, è proseguito con l’immediata dopoguerra Livorno Decimo porto fino agli anni di piombo con “Dovrei sapere perché? Storia di come sono diventata grande”. Questo ha fatto sì che la trilogia sul 900 sia diventata anche un utile strumento didattico con spunti di riflessione e approfondimento che non si trovano sui libri di testo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©