Doppio appuntamento martedì 10 giugno a Leggermente

Il parco di Villa Fabbricotti ospita martedì 10 giugno due appuntamenti con libri di grande interesse. Alle 17:30 Franco Poggianti presenta “Il bellissimo Cecè. Vita e morte del conte partigiano” introdotto da Simonetta Del Cittadino. Alle 18:30 la filosofa Roberta De Monticelli, con il giornalista di Repubblica Matteo Pucciarelli, parlerà di “Umanità violata” (Editori Laterza,). Ad aprire il pomeriggio sarà il libro “Il bellissimo Cecè. Vita e morte del conte partigiano”, in cui Franco Poggianti ricostruisce la storia di Giuseppe Celani, aristocratico romano ucciso alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944. Raccontata dalla pronipote Eugenia, la vicenda segue la trasformazione di Celani da dandy apolitico, amante del gioco e della mondanità, a resistente antifascista. Inizialmente indifferente al regime, è scosso dalle leggi razziali, dalla guerra e dalla miseria di Roma occupata, maturando una coscienza etica che lo porta a unirsi alla Resistenza. Tradito, viene arrestato dalle SS e recluso nella famigerata prigione in via Tasso. La sua storia è emblema di una scelta morale nata dalla tragedia del tempo. Franco Poggianti esordisce nel giornalismo nel 1967 presso la redazione livornese di «Paese Sera». Nel 1970 è chiamato a Roma presso la redazione centrale. Dal 1974 al 1979 è all’Ufficio Stampa della Direzione nazionale del PCI. Nel 1979 è assunto al TG3 RAI. Dapprima conduttore e notista politico, da inviato speciale si occupa del terremoto nell’Irpinia, dell’alluvione in Valtellina, firma reportage dalla ex Yugoslavia e dalla Bosnia. È a Helsinki per lo storico incontro tra Bush e Gorbaciov e assiste alla caduta del muro di Berlino. Alle 18:30 il testimone passerà a Roberta De Monticelli con il suo libro “Umanità violata” in cui affronta la tragedia di Gaza come rivelazione di un paradosso centrale della civiltà: il fragile equilibrio tra diritto e forza. Attraverso tre capitoli di riflessione e discernimento, esplora la crisi del diritto internazionale e la perdita della fiducia nella nonviolenza. L’autrice cerca una via d’uscita dall’intreccio tra giustizia e violenza, guidata da incontri umani e simboli potenti. Nell’ultimo capitolo, l’analisi si concentra sulla rimozione collettiva delle responsabilità storiche e sull’“impunità” di Israele, messa in discussione dal processo alla Corte dell’Aja. Un’opera intensa, che invita a ripensare giustizia, memoria e responsabilità. Roberta De Monticelli, già professoressa ordinaria di Filosofia della persona all’Università di Ginevra e all’Università San Raffaele di Milano, dirige la rivista internazionale “Phenomenology and Mind” e il Centro di ricerca PERSONA presso l’Università San Raffaele. Ha esordito con Dottrine dell’intelligenza (De Donato 1982), ha vinto il Premio letterario “Rapallo” con Il richiamo della persuasione. Lettere a Carlo Michelstaedter (Marietti 1988) e il Premio di Filosofia “Castiglioncello” con La conoscenza personale. Introduzione alla fenomenologia (Guerini e Associati 1998). Ingresso gratuito senza prenotazione e accessibile a tutti. La rassegna è organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la cooperativa Itinera, Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini e con il sostegno di Fondazione Livorno.

