Fabrizio Bartelloni presenta “Al vostro posto non ci so stare”

Appuntamento giovedì 12 giugno alle ore 18:30. A dialogare con l’autore ci sarà il Prof. Enrico Pompeo. Ingresso libero e senza prenotazione

Fabrizio Bartelloni presenta “Al vostro posto non ci so stare”, un viaggio nel percorso artistico ed esistenziale di De Andrè guidati dal filo rosso dei temi del diritto, della pena, del carcere, delle Corti di giustizia e di ingiustizia. Giovedì 12 giugno alle ore 18:30 ospite dell’anteprima di Leggermente, sul palco allestito al Chioschino, grazioso punto ristoro in stile liberty nel parco di Villa Fabbricotti a Livorno, sarà Fabrizio Bartelloni che presenterà il suo libro Al vostro posto non ci so stare (Pacini Editore, 2025). A dialogare con l’autore ci sarà il Prof. Enrico Pompeo. “Al vostro posto non ci so stare. Dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De Andrè” esplora con passione e rigore il modo in cui Fabrizio De André ha affrontato, cantato e vissuto i temi della giustizia, della pena e della legge. Attraverso un’attenta analisi delle sue canzoni e dei momenti salienti della sua vita – dal rapimento all’incontro con i detenuti – Fabrizio Bartelloni costruisce un saggio profondo e coinvolgente, capace di restituire la forza poetica e civile di una delle voci più autentiche della canzone italiana. Il libro è anche un invito a riflettere sul senso della pena e sulla realtà delle carceri oggi. Un’opera, dunque, che usa il filtro di argomenti e tematiche care a De André fin dai suoi esordi per ripercorrere i principali passaggi della sua vita, non solo artistica, e per riaffermare la sensibilità e la profondità di sguardo con cui si è sempre occupato di vite e destini costretti ai margini del consesso sociale, come quelli appunto dei detenuti. Fabrizio Bartelloni è avvocato penalista e magistrato onorario. Autore di romanzi e saggi, cura per MdS editore la collana Cattive strade, dedicata alla narrativa d’ispirazione deandreiana. Con Pacini ha pubblicato Lettere da sopra la pioggia (2022, con Marco Masoni). Appassionato divulgatore, è ideatore di rassegne dedicate alla canzone d’autore. Coniuga l’esperienza giuridica a una profonda sensibilità per la parola e la musica. La rassegna è organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la cooperativa Itinera, Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini e con il sostegno di Fondazione Livorno. Ingresso libero e senza prenotazione.

