Gabriele Di Giovanni a Leggermente

Domenica all’insegna del giallo a Leggermente, la rassegna di incontri con gli autori in programma a Villa Fabbricotti dove alle ore 18:30 Gabriele Di Giovanni presenta il suo quarto episodio della saga dedicata al commissario Marino Mussolini: Sangue vuol sangue (Andata & Ritorno Edizioni, 2025). Ad introdurlo ci sarà l’editore Alberto Cenci. Finita la guerra e scomparsa la moglie amata, l’ex commissario Marino Mussolini torna in servizio nella Reggio Emilia della ricostruzione. Un incarico delicato lo attende: scoprire l’assassino di un capo partigiano. Sullo sfondo di una città appena liberata, attraversata da rancori, desideri di giustizia, voglia di libertà e ferite ancora aperte, Mussolini – antifascista con un cognome scomodo – si ritrova a camminare sul filo sottile tra il dovere e la morale, tra verità e compromessi. Il protagonista, nato dalla penna di Gabriele Di Giovanni, torna per il quarto episodio della serie, testimoniando le tensioni di un’Italia che cerca di ricominciare senza dimenticare. Un giallo storico che racconta una Reggio Emilia in transizione e ci ricorda le difficoltà e i valori delle generazioni che ci hanno preceduto. Gabriele di Giovanni, reggiano, non scrive di professione, ma lavora nel settore dei mercati finanziari. Ama lo sport del lancio del disco, i giochi da tavolo, il boogie-woogie e soprattutto scrivere. Lunedì 7 luglio Leggermente approda su “L’isola della felicità”,( Feltrinelli) l’ultimo romanzo di Davide Ferrario che sarà introdotto dal regista e videomaker Marco Bruciati. In un’isola sperduta del Pacifico, abitata da una popolazione semplice e autosufficiente, la scoperta di un ricchissimo giacimento di guano cambia tutto. In poco tempo, l’isola – ispirata alla reale repubblica di Nauru – diventa uno degli Stati con il più alto reddito pro capite al mondo. Ma nel giro di pochi decenni la ricchezza si dissolve, lasciando dietro di sé solo miseria, obesità diffusa e una lunga scia di scelte disastrose. Ferrario costruisce una satira irresistibile e intelligente, che ripercorre le tappe della decadenza di un paradiso corrotto dal denaro facile e dalla dipendenza da modelli economici insostenibili. Davide Ferrario regista, sceneggiatore e scrittore, si afferma come autore di pellicole originali e apprezzate dalla critica, tra cui Tutti giù per terra (1997), Guardami (1999), Dopo mezzanotte (2002), La strada di Levi (2007) e Tutta colpa di Giuda (2009). Scrittore versatile, ha esordito nella narrativa con Dissolvenza al nero (Longanesi, 1994), vincitore del Premio Hemingway 1995 e adattato per il cinema da Oliver Parker. Con Feltrinelli ha pubblicato Sangue mio (2010). Il suo stile mescola ironia e impegno civile, qualità che ritornano anche in quest’ultimo romanzo.

