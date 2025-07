Giuliana Sgrena a Leggermente

Ad introdurre la giornalista ci sarà Cecilia Caleo. Giuliana Sgrena presenta il suo libro Me la sono andata a cercare

Per la seconda settimana di Leggermente mercoledì 9 luglio, il palco del chioschino di Villa Fabbricotti ospita, alle 18:30, Giuliana Sgrena con il suo libro Me la sono andata a cercare recentemente pubblicato da Laterza. Ad introdurre la giornalista ci sarà Cecilia Caleo. Nelle pagine intense e coraggiose del suo libro, Giuliana Sgrena ripercorre trent’anni di giornalismo di guerra vissuto in prima linea, da donna. Dall’Algeria all’Iraq, dalla Somalia all’Afghanistan, raccontando da testimone diretta i conflitti più devastanti del nostro tempo e mostrando come la guerra sia tornata a essere una condizione ordinaria, in cui i popoli vengono oppressi, le donne violate, le verità manipolate. Si fa spazio uno sguardo che si sofferma sulle vittime, sulle sopravvissute, sulla forza e la resistenza di chi si trova a vivere sotto le bombe. Emergono incontri straordinari e il ricordo commosso di colleghe come Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, uccise per aver scelto di non tacere. Sgrena non elude neppure il dolore più intimo: il senso di colpa per la morte di Nicola Calipari, l’agente del Sismi che la liberò dal sequestro in Iraq nel 2005, ucciso da colpi americani durante il rientro verso l’aeroporto. Un lutto che si è sommato all’ingiusta accusa di aver “cercato” ciò che le era accaduto, solo perché donna, solo perché “non avrebbe dovuto essere lì”. Giuliana scrive: “Se una giornalista torna in una bara da un paese in guerra, sicuramente sarà stata uccisa perché aveva fatto uno scoop, se invece dopo essere stata rapita torna a casa viva, beh, allora se l’era andata a cercare”. Giuliana Sgrena se l’è andata a cercare raccontando la violenza e la sopraffazione nei più importanti conflitti degli ultimi trent’anni, dando al giornalismo di guerra anche un punto di vista femminile. Giuliana Sgrena giornalista e scrittrice, è stata per anni inviata de Il manifesto nei principali scenari di guerra contemporanei, affrontando con rigore e passione i temi legati all’islamismo e ai diritti femminili. Collabora con diverse testate italiane e internazionali, tra cui RaiNews24, il settimanale tedesco Die Zeit e la radio della Svizzera italiana. Tra i suoi libri Kahina contro i califfi (Datanews, 1997), Alla scuola dei taleban (Manifestolibri, 2002), Il fronte Iraq (Manifestolibri, 2004), Fuoco amico (Feltrinelli, 2005), Il prezzo del velo. La guerra dell’Islam contro le donne (Feltrinelli, 2008), Dio odia le donne (Il Saggiatore, 2016), Donne ingannate. Il velo come religione, identità e libertà (il Saggiatore, 2022).

