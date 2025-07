Melania Petriello e Concita De Gregorio a Leggermente

“La strada di casa” (Round Robin editrice) di Melania Petriello sarà il romanzo al centro della presentazione di domenica 13 luglio alle 18.30 a Leggermente al Chioschino di villa Fabbricotti. Una delle ricerche più intime e complesse è quella delle proprie origini biologiche. In Italia, migliaia di persone adottate si mettono in cammino per colmare il vuoto dell’identità, spinti dalla domanda: chi sono? Questo libro introdotto dalla giornalista Eva Giovannini dà voce a quel percorso, fatto di desiderio e dolore, speranza e timore. Racconta storie vere e toccanti di chi cerca risposte e di chi si scontra con ostacoli legali, silenzi istituzionali, diritti contrapposti: da un lato il diritto a non essere riconosciuti, sancito dal parto in anonimato; dall’altro, il diritto a conoscere le proprie radici. Tra sentenze, proposte di legge, contraddizioni civili e morali, Sulla via di casa affronta il nodo della legge dei “cento anni” – che impedisce l’accesso ai dati dell’identità della madre biologica per un secolo – e ci porta in quel guado in cui la giustizia si intreccia con i sentimenti.

Melania Petriello è giornalista, autrice televisiva e curatrice culturale. Beneventana trasferita a Roma, ha lavorato per Rai, Mediaset, Discovery e TV2000, firmando inchieste e programmi su attualità, migrazioni, politica ed emergenze. Ha collaborato con istituzioni come il Parlamento europeo, l’UNICEF e l’Autorità garante per l’Infanzia. Ha scritto per il Teatro Eliseo e cura con Isabella Pedicini la rassegna Stregonerie | Premio Strega tutto l’anno.

Lunedi 14 luglio alle 18.30 sarà la volta di Concita De Gregorio. Tre donne, tre generazioni, tre stagioni della vita si ritrovano su un’isola che è rifugio e campo di battaglia affettiva. Marilù, donna libera e “selvatica” cresciuta negli anni Settanta, accoglie per un’estate la nipote adolescente Adè, figlia della razionale e ansiosa Angela. Tra boschi e segreti familiari, si dipana un’estate che cambia le loro vite. Nel confronto tra nonna e nipote riemergono dolori e colpe mai dette, donne forti e fragili che hanno cercato di amare al meglio, ma non sempre nel modo giusto. Concita De Gregorio racconta il delicato equilibrio tra protezione e libertà, tra cura e ferita, in un romanzo presentato dalla giornalista Eva Giovannini, che è anche una riflessione sull’eredità emotiva e sul peso, salvifico e ambivalente, dell’amore. Un racconto intimo e potente, che tocca corde profonde con sensibilità.

Concita de Gregorio, giornalista e scrittrice, è una storica firma di La Repubblica e già direttrice de l’Unità, ha lavorato per El País e Clarín e ha ideato programmi radio e TV come Cactus, Pane quotidiano, FuoriRoma. Ha raccontato trent’anni di cronaca politica e sociale, firmando reportage entrati nei Meridiani Mondadori. Tra i suoi libri più noti: Non lavate questo sangue (Laterza, 2001), Una madre lo sa (Mondadori, 2006), Mi sa che fuori è primavera (Feltrinelli, 2015), Lettera a una ragazza del futuro (Feltrinelli, 2021) e In mezzo a un milione di rane e farfalle (2024).

