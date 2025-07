Pif arriva a LeggerMente

Foto di Adolfo Frediani inviata nel comunicato stampa

Regista e attore, nel 2013 debutta al cinema con La mafia uccide solo d’estate, vincendo due David di Donatello. Sabato 5 luglio presenta il suo romanza “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota”

Ospite atteso a LeggerMente sabato 5 luglio alle 18.30 Pif presente a Livorno per il suo romanzo “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota” (Feltrinelli). Arturo Giammaresi, alter-ego di Pif, è un quarantenne insicuro e single, che si affida a un algoritmo per trovare le sue sette anime gemelle. Inizia così un esilarante viaggio tra relazioni, sogni e imprevisti, sempre alla ricerca dell’amore perfetto. Con ironia e leggerezza, Pif ci regala una brillante commedia sentimentale che diverte e fa riflettere sulle fragilità emotive contemporanee, tra app di incontri e colpi di fulmine. Un romanzo dolce-amaro che si legge con il sorriso e lascia il segno. Alla presentazione introduce : Andrea Raspanti, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Livorno, con deleghe alle Politiche per la coesione sociale e l’integrazione sociosanitaria, Sanità, Politiche della casa, Terzo settore e Diritti. Pif, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto, nasce a Palermo. Dopo gli inizi come assistente alla regia per Franco Zeffirelli e Marco Tullio Giordana, diventa noto al grande pubblico con “Le Iene” e con il programma “Il testimone”, tra i più innovativi della TV italiana. Regista e attore, nel 2013 debutta al cinema con La mafia uccide solo d’estate, vincendo due David di Donatello. Segue In guerra per amore (2016). Come scrittore ha esordito con …che Dio perdona a tutti (Feltrinelli, 2018), a cui fa seguito La disperata ricerca d’amore di un povero idiota (2022).

