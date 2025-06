Presentati i nuovi incontri di LeggerMente a Villa Fabbricotti

Tra gli ospiti più attesi Pif, Stefano Massini, Concita De Gregorio, Teresa Ciabatti, Melania Mazzucco, Nadia Terranova, Serena Bortone, Sandrone Dazieri e Jacopo Melio. Da domenica 29 giugno a sabato 20 luglio la settima edizione: 22 appuntamenti con il meglio della letteratura contemporanea e del giornalismo per un programma che invita a pensare insieme. Ingresso libero e gratuito senza prenotazione a partire dalle ore 18:30

di Giulia Bellaveglia

Torna “LeggerMente”, la rassegna estiva di incontri con gli autori diventata ormai un appuntamento irrinunciabile per chi ama la lettura e il confronto culturale, promossa da Comune di Livorno, Cooperativa Itinera, Fondazione Livorno, Libreria Feltrinelli e Il Chioschino di Filippo Brandolini. Da domenica 29 giugno a sabato 20 luglio (clicca qui per leggere il programma completo), il palco di fronte al chioschino di Villa Fabbricotti accoglierà ben 22 incontri, ogni pomeriggio a partire dalle ore 18:30, con scrittori, giornalisti e protagonisti del panorama culturale italiano. Tra gli ospiti più attesi di questa settima edizione Pif, Stefano Massini, Concita De Gregorio, Teresa Ciabatti, Melania Mazzucco, Nadia Terranova, Serena Bortone, Sandrone Dazieri e Jacopo Melio. Via domenica 29 giugno con “Domani si va al mare”, storia vera e potente di Monica Giorgi scritta con la giornalista Serena Marchi. Tra le voci più autorevoli, anche Giuliana Sgrena, che presenterà il suo intenso “Me la sono andata a cercare”, dove racconta la sua esperienza di reporter di guerra e il pregiudizio che spesso ha colpito le donne inviate nei conflitti. Spazio anche a grandi narrazioni femminili: Melania Mazzucco con “Silenzio”, Teresa Ciabatti con “Donnaregina”, Concita De Gregorio con “Di madre in figlia”, e Nadia Terranova, finalista al Premio Strega, con “Quello che so di te”, un romanzo che intreccia storia personale e collettiva. Tra i generi rappresentati, anche il noir con Sandrone Dazieri e Valerio Aiolli, autore di “Portofino Blues”, tra i dodici finalisti dello Strega. Gran finale sabato 20 luglio con l’atteso incontro tra Jacopo Melio e lo psicologo e sessuologo Filippo Maria Nimbi, per un dialogo aperto sul tema della sessualità inclusiva. “Questa manifestazione – spiega Andrea Berti, direttore della Feltrinelli – è cresciuta negli anni grazie alla collaborazione tra realtà che credono nella cultura come bene comune. Il luogo è perfetto, il pubblico è sempre più numeroso e curioso. Villa Fabbricotti è diventata un simbolo di come la lettura possa essere anche esperienza collettiva, all’aperto, in mezzo al verde. Un modo diverso e meraviglioso di incontrare gli autori e le loro storie”. “Livorno legge e questo non è affatto scontato – aggiunge l’assessora alla cultura Angela Rafanelli – In un momento storico in cui la parola scritta sembra perdere valore, questo evento dimostra che c’è ancora voglia di confronto, di riflessione, di storie”. L’ingresso è libero e gratuito senza prenotazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©