Sabato ultimo appuntamento per Leggermente l’Anteprima

Ultimo appuntamento in calendario per Leggermente l’Anteprima. Sabato 14 giugno alle 18.30 al Chioschino di villa Fabbricotti David Lubrano presenta “Il domatore di unicorni” Santelli edizioni. Insieme a lui introducono il libro Carlo Neri e l’avvocata Cecilia Gradassi.

Per vendicarsi dell’ex moglie, un padre disperato finge il rapimento della figlia, coinvolgendo il proprio padre, un ex brigatista caduto in disgrazia e ora ricattato da un vecchio complice. Il finto sequestro diventa un caso mediatico e una conduttrice televisiva offre una somma per il riscatto. Ma il nonno, affezionatosi alla nipote e soffocato dai debiti, decide di incassare davvero i soldi. Inganni, affetti e disperazione conducono a un finale sorprendente.

Nato a Livorno nel 1966, David Lubrano inizia come vignettista (Il Vernacoliere, Totem, Smemoranda, Il Male), per poi affermarsi come autore televisivo (Striscia la Notizia, Paperissima, Gli Sgommati) e radiofonico (Ottovolante, Tutti pazzi per RDS). Firma testi per Panariello, Graci e Friscia. Ha pubblicato No Globul (Rizzoli) e Una persona perbene (Cairo), romanzi che mescolano ironia, autobiografia e critica sociale.

Nel mese di luglio prenderà il via la7’ edizione della rassegna Leggermente con autori attesi e tante nuove interessanti presentazioni

Ingresso libero e senza prenotazione.

INFORMAZIONI

Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi

Telefono: 0586824511

Email: [email protected]

Sito: www.leggermente.eu

Instagram: @leggermentelivorno

