Sciuto e Bartoli a Leggermente presentano “Disconnessi. L’impatto dei social sulle nostre vite”

“Disconnessi. L’impatto dei social sulle nostre vite” (Micromega) di Cinzia Sciuto e Fabio Bartoli protagonisti a Leggermente martedì 15 luglio alle 18.30 al Chioschino di Villa Fabbricotti. Introduce: Cecilia Caleo della Cooperativa Itinera.

Nati per connetterci e renderci più partecipi, i social media hanno mutato nel tempo la loro originaria natura: da spazi di relazione sono diventati vetrine di autopromozione, da piazze orizzontali sono diventati mercati dominati da logiche di visibilità e potere. Il volume 3/2025 di MicroMega esplora questo cambiamento lungo due assi principali: l’impatto dei social sulla politica e sul dibattito pubblico, e le trasformazioni che imprimono alle nostre vite e identità. Nel suo contributo Fabio Bartoli analizza il passaggio dai social come spazio di espressione a luogo di esposizione, dove ogni profilo diventa un piccolo brand.

Cinzia Sciuto è filosofa e giornalista. Ha studiato filosofia a Roma e Berlino e oggi si occupa di laicità, diritti civili, femminismo, multiculturalismo e bioetica e identità di genere. Ha scritto saggi. È membro del comitato consultivo della Fondazione Giordano Bruno e oggi direttrice della rivista MicroMega, una delle riviste italiane più importanti per chi vuole approfondire attraverso la critica temi culturali e politici e difendere i valori dell’uguaglianza, della legalità e della sovranità dei cittadini. Tra i suoi saggi più importanti La Terra è rotonda. Kant, Kelsen e la Prospettiva Cosmopolitica, Mimesis Edizioni, 2015, Non c’è fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo, Feltrinelli, 2018 e Le trappole del multiculturalismo. Laicità e diritti umani in una società eterogenea, Rotpunktverlag, 2020.

Fabio Bartoli è redattore della rivista MicroMega e autore di numerosi saggi dedicati alla cultura pop, al fumetto e all’animazione, con un’attenzione particolare all’immaginario giapponese. Tra le sue opere principali, tutte pubblicate da Tunué, Anime e sport. Grandi atleti nella realtà e nell’animazione giapponese , un viaggio tra i legami profondi tra sport e anime dove le gesta degli atleti reali si intrecciano con quelle dei personaggi animati; Vado, Tokyo e torno. Diario di viaggio nel cuore del Giappone (e anche un po’ più in là) un racconto personale e appassionato che unisce l’esperienza diretta del viaggio alla riflessione culturale; Mangascienza. Messaggi filosofici ed ecologici nell’animazione fantascientifica per ragazzi, un’analisi dei contenuti simbolici e dei messaggi educativi presenti nei film d’animazione e programmi televisivi giapponesi rivolti ai più giovani.

Martedì 15 luglio 18.30 Chioschino di villa Fabbricotti

INFORMAZIONI : Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi Telefono: 0586824511

Email: [email protected]

