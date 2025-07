Serena Bortone a Leggermente con A te vicino così dolce

Foto Assunta Servello inviata nel comunicato stampa

Venerdì 18 ore 18:30 l’appuntamento è con Serena Bortone giornalista, autrice e conduttrice RAI alle prese con il suo primo romanzo

Ultimi appuntamenti per Leggermente, la rassegna che ha portato sul palco del Chioschino liberty di Villa Fabbricotti a Livorno, tanti importanti nomi della letteratura e del giornalismo contemporaneo. Venerdì 18 ore 18:30 l’appuntamento è con Serena Bortone giornalista, autrice e conduttrice RAI alle prese con il suo primo romanzo A te vicino così dolce (Rizzoli). Ambientato negli anni Ottanta, questo romanzo profondo e nostalgico racconta i temi dell’adolescenza, dell’amore e dell’amicizia sullo sfondo di una Roma opulenta e contradditoria in cui ansie e inquietudini si fondono e si confondono nelle vicende di tre adolescenti. Serena, narratrice e osservatrice acuta, Vittoria, l’amica del cuore di Serena, estroversa e sicura di sé, e Paolo, impegnato in un difficile ma autentico percorso di transizione. Si incontrano nel delicato momento di passaggio all’età adulta. In un mondo in continuo cambiamento, cercano insieme di scoprire chi sono davvero, affrontando paure, sogni e scelte che segneranno il loro futuro.

Serena Bortone, nata a Roma è una giornalista e autrice con una lunga esperienza nel mondo della televisione. Ha iniziato a lavorare sotto la direzione di Angelo Guglielmi, ed è stata poi caporedattrice, inviata, autrice e conduttrice per diversi programmi della rete collaborando alla realizzazione di programmi come Ultimo Minuto, Mi manda Raitre, Telecamere e Tatami, occupandosi di cronaca, costume, inchieste e soprattutto di politica. Autrice nel 2010 della prima edizione di Agorà, ne diventa conduttrice dal 2017 al 2020, anno in cui debutta su Rai 1 con una nuova trasmissione, Oggi è un altro giorno e quindi le viene affidata la conduzione del programma “Chesarà”. Conclusasi questa esperienza e con l’entusiasmo la contraddistingue da sempre, nel settembre 2024 ha fatto il suo esordio su Rai Radio 2 con il programma 5 in condotta.

Condividi:

Riproduzione riservata ©