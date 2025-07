Stefano Massini a Leggermente

Foto Chiara Stampacchia inviata nel comunicato stampa

Lo scrittore e autore teatrale fiorentino dialogherà con Michela Berti, giornalista responsabile dell’edizione di Siena de La Nazione

Venerdì 11 Luglio, alle ore 18:30, sul palco di Villa Fabbricotti arriva Stefano Massini con il suo ultimo libro Donald. Storia più che leggendaria di un golden man edito da Einaudi. Massini dialogherà con Michela Berti, giornalista responsabile dell’edizione di Siena de La Nazione. Dieci minuti. Tanto basta, secondo Stefano Massini, a determinare il destino di un’intera vita. E quelli del protagonista di questa ballata – picaresca, feroce, tragica e sarcastica – sono i dieci minuti che forgiano la figura di Donald J. Trump: bambino inquieto, figlio d’America, ragazzo dorato, uomo d’affari senza scrupoli, fino alla sua discesa in campo politico. Una biografia? No. Piuttosto un’epopea moderna narrata da un cantastorie contemporaneo, che fonde realtà e invenzione, mito e ironia. Stefano Massini, scrittore e autore teatrale fiorentino tra i più affermati a livello internazionale, è stato il primo italiano a vincere un Tony Award. Le sue opere sono tradotte in 43 lingue. Collabora con la tv e la stampa, ed è autore di successi come Lehman Trilogy (che lo consacra alla fama internazionale), 7 minuti (Einaudi, 2015), Stato contro Nolan (Einaudi, 2019) e Mein Kampf (Einaudi, 2024). Dal 2025 è direttore artistico del Teatro Nazionale della Toscana.

Condividi:

Riproduzione riservata ©