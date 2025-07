Valerio Aiolli a Leggermente con Portofino blues

Ad introdurre l’autore ci sarà lo scrittore Michele Cecchini

Mercoledì 16 luglio, ore 18:30 sul palco del Chioschino di Villa Fabbricotti a Livorno, Valerio Aiolli, presenta il suo bel romanzo-reportage Portofino blues edito da Voland, nella dozzina finalista del Premio Strega e vincitore del Premio Cortina. Ad introdurre l’autore ci sarà lo scrittore Michele Cecchini. Portofino blues ricostruisce il mistero mai chiarito della scomparsa della contessa Francesca Vacca Agusta, avvenuta l’8 gennaio 2001 nei giardini di Villa Altachiara a Portofino. Un’indagine che per anni ha riempito le cronache, tra ipotesi di incidente, suicidio o omicidio. Aiolli trasforma il fatto di cronaca in un romanzo noir affascinante che alterna molteplici punti di vista, articoli e testimonianze. Sullo sfondo, mondi fatti di lusso ed eredità milionarie, in cui si snoda una trama che non riguarda soltanto la storia di una donna del jet set caduta in mare in circostanze oscure, ma anche il racconto di un’Italia che cambia: dai fasti degli anni Ottanta a Tangentopoli, fino all’era Berlusconi. Un affresco politico e sociale narrato con precisione e insieme un’indagine profonda sulla fragilità personale. Per questo, a ragione, è stato inserito nella dozzina finalista del Premio Strega 2025, dove è stato tra i romanzi più votati. Valerio Aiolli è nato nel 1961 a Firenze, dove vive. Ha esordito nel 1995 con la raccolta di racconti Male ai piedi, finalista al Premio Assisi per inediti, mentre il suo primo romanzo, Io e mio fratello pubblicato per E/O nel 1999, è stato tradotto in Germania e Ungheria, ha vinto il Premio Fiesole per narratori under 40 ed è stato ammesso alla Selezione Premio Strega. Ha scritto reportage e contributi per molte riviste nazionali e internazionali e tenuto laboratori di scrittura per ragazzi diversamente abili che sono sfociate in vere e proprie pubblicazioni sul tema. Per Voland ha pubblicato Lo stesso vento nel 2016 e Nero ananas nel 2019, con il quale è stato selezionato tra i dodici candidati del Premio Strega.

Condividi:

Riproduzione riservata ©