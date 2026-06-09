A LeggerMente Anteprima ultimi appuntamenti tra tecnologia, società e attualità

Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno al Chioschino di Villa Fabricotti gli ultimi incontri dell’anteprima di Leggermente. Ospiti Luca Ciarrocca, Piergiorgio Curti e Sofia Cecinini. Il 26 giugno il via ufficiale della rassegna con Andrea Pennacchi

Ultimi appuntamenti al Chioschino nel parco di Villa Fabricotti, a Livorno per l’anteprima di Leggermente, organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la cooperativa Itinera, Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini, con il contributo di Regione Toscana- Livorno città che legge e con il sostegno di Fondazione Livorno. Mercoledì 10 giugno Michele Magnani, Assessore alle Politiche Giovanili e alla Transizione Digitale presenterà alle 18:30, Luca Ciarrocca e il suo “L’anima nera della Silicon Valley. La vera storia di Peter Thiel” (Fuoriscena). È da studente a Stanford che Peter Thiel getta le fondamenta di un potere nuovo, basato su reti, influenza culturale e capitale strategico più che sulla visibilità pubblica. Filosofo e giurista, cofonda PayPal ed è tra i primi a scommettere sul dominio tentacolare di Facebook e Airbnb. Con Palantir trasforma i dati nell’infrastruttura strategica del nostro tempo: dall’analisi dei sistemi sanitari alla sicurezza e sorveglianza basate sulla predizione dei crimini (stile Minority Report), fino ai teatri di guerra come Gaza. Questo libro racconta l’uomo dietro un disegno politico preciso. L’investitore che per primo sostiene Donald Trump rompendo il fronte progressista della Silicon Valley e che fa di J.D. Vance il suo capolavoro, guidandolo da sconosciuto di provincia ai vertici della Casa Bianca. Anticonformista, giocatore di scacchi, ossessionato dal rapporto tra libertà e potere e dal sogno di superare i limiti della vita umana, Thiel fa della politica lo strumento con cui prova a cambiare regole ed élite. Attorno a lui si muove una cerchia ristretta di imprenditori, finanziatori e figure chiave dell’establishment che, lontano dai riflettori, decide il futuro del capitalismo tecnologico e della destra americana. L’obiettivo è ridisegnare la mappa del potere nel dopo-Trump. LUCA CIARROCCA, giornalista e scrittore, ha vissuto per molti anni a New York, dove è stato corrispondente di importanti testate. Tra i pionieri dell’informazione attraverso la rete, ha fondato nel 1999 il primo sito indipendente di economia e finanza in Italia. È autore di vari libri di geopolitica e macroeconomia tra cui I padroni del mondo (Chiarelettere, 2013) e L’affaire Soros (Chiarelettere, 2019). Ha pubblicato anche America Addio, Intervista sulla Cina, Rimetti a noi i nostri debiti e Investire in tempo di guerra. Per la sua attività gli sono stati assegnati i premi giornalistici Premiolino e Amerigo. Leggermente anteprima si concluderà giovedì 11 giugno ancora con un doppio appuntamento: alle 17:30 Piergiorgio Curti, psicologo, psicoanalista, saggista, direttore delle strutture O.A.M.I. di Livorno, supervisore individuale e istituzionale, direttore della collana editoriale “Oltre la disabilità” pubblicata da ETS Edizioni Pisa. (introdotto da Claudia Pavoletti) proporrà “Elogio del lamento” Ets con letture a cura di LAaV. Non tutto deve essere risolto. Viviamo immersi in un mondo che esige soluzioni rapide, efficaci e condivisibili. Ogni disagio deve trasformarsi in risposta, ogni incertezza in prestazione, ogni ferita in racconto pubblico. Anche il lamento, ciò che un tempo chiedeva ascolto, è diventato contenuto. Ma il lamento non nasce per essere risolto. Nasce per essere ascoltato.Da questo scarto prende avvio Elogio del lamento, un saggio che attraversa psicoanalisi, filosofia e cultura per restituire dignità a una delle esperienze più elementari e rimosse del nostro tempo. Questo libro compie un gesto semplice e, proprio per questo, radicale: sottrae il lamento all’obbligo di funzionare. A seguire, alle 18:30 Sofia Cecinini presenterà “Tutte le guerre del mondo” PaperFirst. Questo libro presenta al lettore trentuno guerre, conflitti e situazioni conflittuali in tutte le regioni del mondo con un linguaggio limpido accessibile a tutti. Il libro è suddiviso in 7 capitoli, ogni capitolo analizza le guerre dei diversi continenti. Sofia Cecinini è cofondatrice e vicedirettrice di sicurezzainternazionale.com, è stata coordinatrice dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss dal 2016 al 2022. Ha svolto relazioni sulla sicurezza internazionale per alcune delle maggiori multinazionali europee. Ha commentato la sicurezza internazionale a RaiNews24, Agorà Rai 3, L’Aria che tira La7 e Radio Rai. Qualche giorno di pausa e il 26 giugno inizierà Leggermente con un evento speciale con Andrea Pennacchi, frutto della collaborazione con Fabrizio Brandi e il suo “Scenari e serenate di quartiere.”

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