A Leggermente l’Anteprima arrivano Scarlini, Ale Bal, Biondi e Marinelli Colombo

Prosegue l’anteprima della rassegna letteraria nel parco di Villa Fabbricotti con tre appuntamenti dedicati alla narrativa, al fumetto e alla divulgazione culturale. Al centro gli intrighi storici di Unicum Opus, l’universo inclusivo di E.S.C.O. e il mistero raccontato in Colombo 14.

Proseguono al Chioschino nel parco di Villa Fabricotti, a Livorno, gli appuntamenti con l’anteprima di Leggermente, organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la cooperativa Itinera, Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini, con il contributo di Regione Toscana- Livorno città che legge e con il sostegno di Fondazione Livorno, che lavora sul territorio a supporto della cultura. Giovedì 4 giugno alle 18:30 Luca Scarlini, saggista performer e drammaturgo, raccontatore d’arte, collabora con numerosi musei, è uno tra i più eclettici intellettuali italiani. Scarlini insegna tecniche narrative presso la Scuola Holden di Torino, lo IED e ha collaborato con numerose istituzioni teatrali italiane ed europee, tra cui il National Theatre di Londra. Luca Scarlini offrirà una restituzione narrativa, trasformando la presentazione in un’esperienza di racconto, di Unicum Opus, il romanzo di Rita Monaldi e Francesco Sorti, in cui gli autori, insieme a Theodora Maria Sorti, portano a compimento la saga dedicata ad Atto Melani, intrecciando ricerca archivistica e costruzione narrativa in un’opera bifronte. Il romanzo si sviluppa su due piani che si riflettono e si rovesciano. In Unicum, ambientato nella Roma del 1670, il conclave seguito alla morte di papa Clemente IX diventa il teatro di intrighi politici, attentati e giochi di potere, mentre misteriose sparizioni alimentano un clima di sospetto. In Opus, la vicenda si sposta nella Parigi del 1912, dove il passato riemerge attraverso la memoria e la colpa, costringendo i personaggi a confrontarsi con verità rimaste a lungo sepolte. Attraverso una struttura complessa e documentata, il libro costruisce un dialogo continuo tra epoche diverse, mettendo in relazione dinamiche di potere, responsabilità individuale e memoria storica. Il team Monaldi-Storti è autore di romanzi storici, bestseller tradotti in 26 lingue e pubblicati in oltre 60 Paesi. La presentazione – performance del libro Unicum Opus, introduce la mostra evento “Atto Melani (1626–1714). La voce segreta del potere”. Un diplomatico europeo e il suo archivio ritrovato alla Biblioteca Labronica. 3300 lettere e autografi, un patrimonio documentario finalmente accessibile”, che s’inaugurerà venerdì 5 giugno alle ore 17.00, alla Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi di Villa Fabbricotti a Livorno.

Venerdì 5 giugno doppio appuntamento: alle 17:30, nel mese del pride Ale Bal e Francesco Biondi presentano “E.S.C.O. Enciclopedia Supereroistica Comica Omnicomprensiva”. Un libro illustrato che gioca ad essere un archivio che classifica le superpersone di un universo narrativo creato ad hoc, l’OmniTerra. Suddiviso in varie sezioni dove vengono raccontatə supereroə, villain, supergruppi. Attraverso la metafora e il linguaggio del genere supereroistico sono descritte le varie unicità delle persone, i fenomeni di costume, le sfaccettature del mondo di oggi. Tra citazioni fumettistiche e cinematografiche, parla di argomenti seri con ironia e leggerezza. Introduce Anna Lisa Matarazzo. A seguire, alle 18:30, Stefano Marinelli Colombo introdotto da Marco Bruciati racconta il romanzo “Colombo 14” (Ossorosso). Un evento inspiegabile interrompe la normalità di un condominio: centocinquanta piccioni si schiantano contro la facciata dell’edificio, dando origine a una morte collettiva senza apparente motivo. Un episodio che, per molti, resta solo un fatto da dimenticare. Non per Tersite Soiaga, che sceglie invece di fermarsi su quell’anomalia e provare a comprenderla. Mentre gli altri inquilini tornano alle loro abitudini, lui inizia a interrogare ciò che è accaduto, muovendosi tra versioni contrastanti, reticenze e silenzi.

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