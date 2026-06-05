All’Anteprima Leggermente fine settimana con Lattanzi, Ghiglione, Manunza e Lepri

Ancora appuntamenti al Chioschino nel parco di Villa Fabricotti, a Livorno, per l’anteprima di giugno di Leggermente, organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la cooperativa Itinera, Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini

Ancora appuntamenti al Chioschino nel parco di Villa Fabricotti, a Livorno, per l’anteprima di giugno di Leggermente, organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la cooperativa Itinera, Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini, con il contributo di Regione Toscana- Livorno città che legge e con il sostegno di Fondazione Livorno, che lavora sul territorio a supporto della cultura.

Sabato 6 giugno, alle ore 18:30, dopo i saluti di Mia Diop Vicepresidente Regione Toscana, Lara Ghiglione, introdotta da Claudia Pavoletti, presenta il suo libro “Prepotenti” (Futura editrice) LARA GHIGLIONE è segretaria confederale nazionale della CGIL. In passato ha guidato la Camera del Lavoro della Spezia. Docente, laureata e specializzata in Criminologia, è autrice di numerosi articoli e dei saggi Così parlano le mafie. Viaggio nei linguaggi mafiosi di ieri e di oggi (2020) e Corrotti. Dentro gli affari criminali di élite e mafie (2021). Il potere non si manifesta solo nei grandi eventi o nelle decisioni esplicite. Agisce anche nei gesti quotidiani, nelle relazioni, nei contesti di lavoro. Il suo ultimo libro, Prepotenti si muove proprio in questa dimensione, osservando da vicino i meccanismi più ordinari e allo stesso tempo più radicati del potere tossico. Attraverso un’analisi diretta e concreta, il libro mette in luce dinamiche spesso invisibili: autoritarismo, obbedienza, esclusione. Ciò che viene percepito come limite individuale si rivela invece l’effetto di un sistema che si regge su equilibri impliciti e su forme di adattamento interiorizzato. Il punto di vista si ribalta: la prepotenza non è solo esercizio di dominio, ma può diventare anche gesto di rottura. L’atto di nominare, di esporsi, di interrompere automatismi consolidati. Un percorso che non offre soluzioni rassicuranti, ma invita a riconoscere e mettere in discussione ciò che spesso resta implicito.

Ancora un doppio appuntamento domenica 7 giugno, dalle 17:30 con Valter Manunza e Roberta Lepri che presenteranno i loro libri, rispettivamente “In equilibrio sulla linea azzurra” (Arkadia) e a seguire “Così celeste” edito da Voland. In equilibrio sulla linea azzurra” di Manunza è il suo romanzo d’esordio. Una maratona, una corsa che rappresenta non tanto e non solo un evento sportivo ma una metafora esistenziale che porta il protagonista a correre per sé, per la propria esistenza, per ritrovare un percorso smarrito. Damiano si sta preparando per la maratona di New York, indossa i vestiti larghi e rattoppati del fratello, che un tempo si vergognava di portare ma ora non più. Tuttavia, il dolore di ricordi lontani è ancora forte. La maratona si trasforma dunque in un’occasione per rivivere le tappe della sua esistenza. La protagonista di “Così celeste” di Roberta Lepri è una scrittrice che ha un’incombenza da svolgere in modo veloce e con il cuore a pezzi: seppellire l’amatissimo cagnolino appena morto nel luogo che più detesta al mondo. Parte quindi per la campagna, verso la villa che in passato è stata per lei teatro di molteplici disavventure e umiliazioni. È un luogo che le è sempre appartenuto ma che per le vicende accadute alla sua famiglia non hanno mai potuto abitare. Un posto che la respinge e da cui per tutta la vita ha cercato di tenersi a distanza per non soffrire. Mentre affronta in auto il viaggio che la separa dal luogo tanto detestato, sente alla radio che è stata lanciata un’atomica su Varsavia e che in pratica è scoppiata la terza guerra mondiale. Si ritroverà così prigioniera del luogo che odia.

Lunedì 8 giugno alle ore 17:30 Tra le autrici più attese ci sarà Antonella Lattanzi che torna a emozionarci e scuoterci con una storia potente, profondamente vera, che racconta di ogni volta che, nel mezzo del buio, qualcuno ha trovato il modo di tenerci vivi. “Chiara” edito da Einaudi. Ad introdurla ci sarà Viola Lo Moro. Lattanzi nel 2023, con il romanzo Cose che non si raccontano (Einaudi, 2023) è entrata nella dozzina finalista del Premio Strega 2024. Ha lavorato anche come sceneggiatrice per il cinema e la televisione. A seguire un importante panel sulla traduzione: si confronteranno Samanta K. Milton Knowles (traduttrice tra l’altro di Astrid Lindgren, autrice di Pippi Calzelunghe) e Giulia Ansaldo (una delle principali e più attive traduttrici dal turco; il suo ultimo lavoro Le femministe ti incoraggiano di Alex Tamécylia per Fandango) saranno introdotte da Chiara Sabbatini e racconteranno i segreti del loro mestiere.

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