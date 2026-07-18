Dalla Mascagni Academy al debutto internazionale per il baritono Stavros Mantis

Il 18 luglio l'artista, formatosi alla Mascagni Academy di Livorno, inaugurerà la stagione lirica del prestigioso teatro peruviano. È il primo risultato concreto della collaborazione internazionale tra la Fondazione Teatro Goldoni e AICU, con il patrocinio della Regione Toscana

Il 18 luglio 2026 il baritono Stavros Mantis, artista formatosi presso la Mascagni Academy, sarà protagonista del concerto inaugurale della stagione lirica del Teatro Municipal de Lima (Perù). Si tratta del primo esito concreto della cooperazione internazionale tra la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno e l’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU). In virtù dell’alto valore culturale, la Regione Toscana ha concesso all’evento del 18 luglio il proprio patrocinio. Il debutto attua il Protocollo d’Intesa Attuativo sottoscritto a Livorno il 22 giugno 2026, in esecuzione del Memorandum d’Intesa per gli Scambi Culturali e la Cooperazione firmato il 28 agosto 2025 nell’ambito de “El Programa de Ópera Italia”, e dà avvio al progetto “Mascagni Academy – Sudamerica 2026”. L’accordo, parte di un quadro triennale di cooperazione tra Europa, Asia e America Latina, è stato siglato dal Direttore Amministrativo della Fondazione, Massimiliano Mautone, e dal Presidente AICU, Lorenzo Tazzieri. L’intesa valorizza il percorso di formazione e inserimento professionale dei giovani artisti dell’Academy, con espressa menzione della loro provenienza dalla Mascagni Academy nei materiali ufficiali del concerto liminese.

Massimiliano Mautone, Direttore Amministrativo della Fondazione Teatro della Città di Livorno “Carlo Goldoni”: “Il debutto di Stavros Mantis al Teatro Municipal de Lima rappresenta il primo risultato concreto di un percorso costruito con visione e relazioni internazionali solide. Questo traguardo è frutto del lavoro sviluppato insieme all’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU), partner con il quale abbiamo avviato un’importante cooperazione culturale che oggi si traduce in opportunità professionali reali per i giovani artisti della Mascagni Academy. Desidero inoltre sottolineare il valore del sostegno della Regione Toscana, il cui sostegno conferma la rilevanza istituzionale di un progetto che rafforza la presenza della cultura toscana nel mondo. Per la Fondazione Teatro Goldoni questo rappresenta un modello di internazionalizzazione che unisce formazione, diplomazia culturale e crescita delle opportunità per le nuove generazioni di artisti”.

Marco Voleri, Direttore Artistico del Mascagni Festival: “Il debutto di Stavros Mantis a Lima è ciò per cui la Mascagni Academy esiste: formare una voce nel repertorio verista e accompagnarla su un palcoscenico internazionale. Che il primo frutto dell’accordo con AICU sia il concerto inaugurale di una stagione lirica in Sudamerica dimostra che la rete di “El Programa de Ópera Italia” è già operativa. Da Livorno a Lima, la formazione del Dipartimento Mascagni diventa carriera”. “Questo esordio – dichiara la vicepresidente della Regione Toscana con delega alla cooperazione internazionale Mia Diop – costituisce un vanto per Livorno e per tutta la Toscana, che conferma la nostra terra come luogo che promuove cultura e costruisce ponti, quindi dialogo e pace. Alla Mascagni Academy va uno speciale ringraziamento perché il debutto di Stravros Mantis ci dà l’esempio di una realtà che sa intrecciare la funzione di straordinario laboratorio di formazione culturale e centro promotore di relazioni internazionali, che in questo caso uniscono Europa e America Latina”.

Le fa eco Cristina Manetti, Assessora alla Cultura della Regione Toscana, “Il debutto di Stavros Mantis al Teatro Municipal de Lima rappresenta un risultato che testimonia la qualità della formazione musicale toscana e la capacità delle nostre istituzioni culturali di creare opportunità concrete per i giovani talenti. La Mascagni Academy dimostra come investire nella formazione significhi costruire percorsi professionali capaci di superare i confini nazionali, portando nel mondo il patrimonio lirico e musicale della Toscana. È anche attraverso progetti come questo che la cultura diventa uno strumento di crescita, di dialogo internazionale e di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio”. Baritono cipriota tra le personalità emergenti più interessanti della nuova generazione, Stavros Mantis si è formato tra Atene e l’Italia, perfezionandosi presso la Mascagni Academy di Livorno. Negli ultimi anni ha costruito una solida carriera internazionale, distinguendosi nel repertorio verdiano, verista e belcantistico. Il suo percorso artistico è strettamente legato anche al Mascagni Festival, dove ha interpretato ruoli quali Alfio in Cavalleria Rusticana, David ne L’amico Fritz e Il Carpentiere ne Il Piccolo Marat. Il debutto al Teatro Municipal de Lima rappresenta un nuovo importante traguardo del suo percorso professionale e il primo risultato concreto del progetto “Mascagni Academy – Sudamerica 2026”. Con questa iniziativa, la Mascagni Academy rafforza la propria vocazione internazionale e il proprio impegno nella formazione di giovani artisti capaci di affermarsi sui palcoscenici di maggiore prestigio. Al tempo stesso, Lima diventa punto d’incontro tra la tradizione operistica italiana e il pubblico sudamericano, inaugurando una stagione che celebra l’opera come strumento di eccellenza, identità e cooperazione culturale.

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