Il Mascagni Festival in Fortezza Vecchia con il reading Le donne di Mascagni

Lo spettacolo, accompagnato da musiche tratte dalle opere dello stesso Mascagni e da altri autori coevi, restituirà al pubblico una narrazione intima e visionaria, dove la musica si fa linguaggio emotivo e drammaturgico

Il Mascagni Festival approda nel suggestivo spazio della Fortezza Vecchia, simbolo di una Livorno antica e viva, lunedì 8 settembre alle 21.30 con uno spettacolo che intreccerà parola e musica, biografia e finzione, sentimento e memoria: Le donne di Mascagni, reading con musiche dal vivo liberamente tratto dal libro di Francesca Albertini Mascagni. “È un reading teatrale che scava nel cuore privato e artistico di Pietro Mascagni – afferma il Direttore artistico del Mascagni Festival che cura la drammaturgia dello spettacolo – restituendone un’immagine complessa e profondamente umana. Al centro ci sono le figure femminili che hanno attraversato la sua vita e ne hanno plasmato l’identità: la madre, la moglie, la figlia, le nipoti, le muse.

La drammaturgia è il frutto di un lavoro di ricerca condiviso con Francesca Albertini Mascagni, autrice del testo da cui è tratta l’opera, e con il Comitato Promotore del Mascagni Festival. L’obiettivo è stato restituire alla scena teatrale una narrazione affettiva che si intreccia con la memoria storica, familiare e musicale”. Attraverso una scrittura a più livelli, il testo intreccia voce narrata, dialogo, musica dal vivo e immagini, creando un racconto che si muove tra epoche e generazioni. Lo spettacolo, accompagnato da musiche tratte dalle opere dello stesso Mascagni e da altri autori coevi, restituirà al pubblico una narrazione intima e visionaria, dove la musica si fa linguaggio emotivo e drammaturgico. Le parole dei personaggi daranno forma ad emozioni, slanci, contraddizioni e silenzi che definiranno la figura di Mascagni anche al di fuori del palcoscenico. “Le donne di Mascagni” è un omaggio polifonico ad un artista che ha vissuto l’amore come sfida, ossessione, necessità vitale. E alle donne che, con grazia e resistenza, ne hanno attraversato il destino.

Drammaturgia Marco Voleri, regia Marco Conte, direttore Jure Bučević, con il soprano Besa Llugiqi, il tenore Dario Di Vietri tenore e l’Ensemble Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo de Bernart”. Attori della Compagnia Vertigoteatro: Marco Conte narratore , Camilla Tassara Emy, Patrizia Salutij Emy anziana, Lorenzo Luparini Pietro adulto , Omar Falaschi Pietro bambino, Alessia Scarafile Guia, Rebecca Luparini Giuseppina.

Costo biglietti: intero € 15 ridotto under 18 e over 65 € 10 in vendita la sera stessa in Fortezza e online su ticketone.it

