La Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in concerto alla Terrazza

Sabato 30 agosto, alle ore 21.30 sulla Terrazza Mascagni la Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il Maestro Direttore Donato di Martile, rinnova una bella ed attesa consuetudine che fin dalla prima edizione vede il Mascagni Festival accogliere un evento con protagonista una formazione artistica tra le più popolari: “Da sempre la banda rappresenta uno dei veicoli più amati per la diffusione della cultura musicale – afferma il direttore artistico del Festival Marco Voleri – Non dimentichiamo che lo stesso Pietro Mascagni, allora giovanissimo, ne diresse lui stesso una. Siamo quindi particolarmente lieti di ospitare un evento che celebra la grande tradizione musicale italiana attraverso un repertorio di arrangiamenti di forte impatto emotivo, con un omaggio alle opere di Mascagni ed al legame profondo tra la musica e le emozioni più autentiche”. Ricco e vario il programma scelto per l’occasione che vedrà l’esecuzione di suggestive pagine del repertorio mascagnano, quali la Sinfonia da Le Maschere, il Sogno da Guglielmo Ratcliff, la Barcarola da Silvano e l’intermezzo da L’amico Fritz. A queste si uniranno brillanti brani e melodie popolarissime, come quelle di autori quali Ennio Morricone, Glenn Miller ed alle celeberrime canzoni di Frank Sinatra ed altri. Il Canto degli Italiani – Inno Nazionale di Michele Novaro – Goffredo Mameli chiuderà la serata. La serata, che sarà presentata da Paolo Noseda, è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei 400 posti disponibili. Fondata alla fine degli anni Trenta, in concomitanza con la nascita ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Banda Musicale ha sempre rappresentato un’eccellenza artistica, composta da volontari e personale operativo del Corpo. Il 2017 ha segnato una svolta storica con il primo concorso nazionale per l’ingresso di 30 elementi effettivi, consolidando ulteriormente il valore artistico e professionale dell’ensemble; oggi è una realtà consolidata che si esibisce in cerimonie ufficiali, eventi istituzionali, parate e concerti in tutta Italia: tra le sue esibizioni più attese, spicca la tradizionale parata del 2 giugno a Roma, appuntamento simbolo della Repubblica Italiana. Il Maestro Direttore Donato di Martile, si esibisce con questa formazione nei più prestigiosi teatri italiani ed all’estero (Australia, Canada, Stati Uniti, Ecuador, Malesia, Francia, Belgio, Spagna, Ungheria, Slovenia, ecc.); nel 2013, in considerazione di particolari benemerenze, l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano gli conferì il titolo di “Cavaliere al merito della Repubblica Italiana”.

