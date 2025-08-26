Milonga al calasole e Recital CanTango al Mascagni Festival

Doppio appuntamento mercoledì 27 agosto al Mascagni Festival.

Milonga al calasole al Gazebo

Un’atmosfera di evocazione porteña sarà quella che caratterizzerà la milonga organizzata dall’associazione Ixnous presso il Gazebo della Terrazza Mascagni mercoledì 27 agosto dalle ore 19.00, nell’ambito della sesta edizione del Mascagni Festival. Il gazebo diventerà la pista per tanti appassionati di tango, strizzando l’occhio alla famosissima Glorieta di Buenos Aires, uno dei luoghi prescelti dove ballare. È interessante segnalare che la Glorieta porta il nome di Antonio Malvagni, il direttore italiano che creò la Banda Sinfónica de la Ciudad e fu costruita nel 1910, giusto l’anno precedente alla prima tourneé di Pietro Mascagni a Buenos Aires. Per chi vuole ballare o anche solo farsi trasportare dalle struggenti musiche del tango e dalla “ronda” (il girare delle coppie), l’appuntamento è dunque al calasole. Selezione musicale a cura di Simone Matteoli e interventi di musica dal vivo diretti da Fabrizio Mocata, che poco dopo sarà protagonista, sempre nella Terrazza Mascagni, con il tenore Fabio Armiliato in una serata tra Tango e musica lirica. Ingresso libero.

Mascagni e il respiro del Tango da Livorno a Buenos Aires

Un coinvolgente viaggio musicale che intreccia il belcanto italiano con la sensualità meticcia del tango argentino: è quanto promette RecitaL CanTango il nuovo appuntamento del Mascagni Festival in programma mercoledì 27 agosto, alle ore 21.30 sulla Terrazza Mascagni di Livorno. Fabio Armiliato, tenore dalla carriera internazionale e Fabrizio Mocata, pianista e arrangiatore tra i più raffinati nel mondo del tango contemporaneo, saranno i protagonisti di uno spettacolo che unisce Opera e Tango in un abbraccio ideale: “Insieme al pubblico – spiega Armiliato – faremo una passeggiata indietro nel tempo di quasi 100 anni, per far capire quanto la lirica italiana abbia contribuito alla crescita e allo sviluppo del Tango e soprattutto della Canzone del Tango”. “Avere un tenore come Armiliato al Mascagni Festival con Recital Cantango è un privilegio – afferma il Direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri – un artista che ha calcato il palcoscenico del Metropolitan e persino il set di Woody Allen in To Rome with Love. A Livorno lo ricordiamo anche protagonista per le stagioni liriche ed in particolare nell’operetta Sì di Mascagni. Questo progetto nasce da un’intuizione condivisa – prosegue Voleri – il tango e l’opera non sono mondi così lontani come può sembrare. Entrambi raccontano l’anima, il corpo, il dramma e la seduzione attraverso la voce. Entrambi nascono in un contesto popolare, eppure ambiscono alla grande forma. Entrambi si nutrono di storie, di nostalgia, di passione”. Lo spettacolo si inserisce con coerenza nella cornice del Mascagni Festival, non solo per la sua vocazione al dialogo tra linguaggi, ma anche per un legame diretto con lo stesso Pietro Mascagni, che con il Sud America ebbe un rapporto profondo e duraturo. Nel 1901, il compositore livornese compì una lunga tournée in Argentina e Brasile, accolto come un autentico protagonista della cultura europea. Il pubblico sudamericano rispose con entusiasmo al suo stile diretto, emotivo, teatrale, riconoscendovi un’affinità con il proprio immaginario. “Proprio per questa occasione – chiariscono gli organizzatori – proporremo il Tango Don Pedro scritto da Angel Villoldo durante la permanenza di Pietro Mascagni a Buenos Aires e dedicato proprio al grande maestro livornese”. Il programma si svilupperà così come un racconto tra epoche e continenti, con omaggi ai grandi interpreti Tito Schipa e Carlos Gardel: due voci simboliche, due attori della parola in musica, due artisti capaci di trasformare il canto in racconto, e viceversa. Creato nel 2014 da un’idea dello stesso Armiliato, lo spettacolo prende spunto dalla passione che il grande Carlos Gardel aveva per l’opera lirica e le sue composizioni immortali prendono nuova vita grazie agli arrangiamenti innovativi del maestro Fabrizio Mocata, di recente nominato ai Latin Grammy Awards nella categoria Tango. La serata sarà arricchita dalle coreografie dei bravissimi ballerini di Tango Teatro “Los Guardiola” Giorgia Marchiori e Marcelo Guardiola e la narrazione sarà esposta dalla voce di Marta Leung che interpreta il ruolo dell’Alma del Tango (Anima del Tango). Nel cast i musicisti Camilla Badessi al contrabbasso Sergio Zanforlin al violino e il bandoneon di Walter Lucherini. Biglietti: posto unico numerato € 5 in vendita presso la biglietteria alla Terrazza Mascagni da due ore prima dello spettacolo e online su ticketone.it

