Oggi Fulvio Venturi presenta il suo libro dedicato a Mascagni

Il Mondadori Store di via Grande e la suggestiva Fortezza Vecchia faranno da cornice a tre appuntamenti letterari dedicati al compositore. Il primo giovedì 28 agosto alle ore 18.30 alla Libreria Mondadori con la presentazione di Pietro Mascagni un livornese. L'uomo, l'artista, la sua città

Nell’ambito degli spettacoli ed iniziative del Mascagni Festival 2025 volti a celebrare il compositore livornese, sono previsti tre appuntamenti letterari dedicati alla sua arte e vita. Il Mondadori Store di via Grande e la suggestiva Fortezza Vecchia, faranno da cornice a presentazioni di libri che racconteranno la propensione al verismo, le passioni, i segreti e le figure femminili legate al grande musicista. Un’occasione per scoprire storie, aneddoti e prospettive inedite. Il primo appuntamento sarà giovedì 28 agosto alle ore 18.30 alla Libreria Mondadori di via Grande, con la presentazione del libro Pietro Mascagni un livornese. L’uomo, l’artista, la sua città (dreamBOOK edizioni) del musicologo Fulvio Venturi, considerato uno dei massimi esperti internazionali del verismo, con una accentata predilezione per Pietro Mascagni; modererà l’incontro Paolo Noseda. Nel corso dell’iniziativa, ad ingresso libero, emergerà con forza l’uomo, l’artista e la sua città: “Scrivere su Mascagni a Livorno non è operazione campanilistica né tantomeno provinciale – ha affermato l’autore – Livorno fu per il compositore il porto sicuro a cui far ritorno in tutte le fasi della vita, mantenendo sempre vivi i rapporti musicali, professionali e amicali”. La lettura di Fulvio Venturi, focalizza particolari biografici inediti o rimasti nelle pieghe delle varie vicende, restituendo un rapporto tra Mascagni e Livorno spesso burrascoso ma denso di sviluppi artistici e umani.

Fulvio Venturi svolge un’intensa attività di saggista, essenzialmente nel genere musicologico e dal 2015 è Direttore artistico di “Estate a Villa Trossi”. Le sue collaborazioni maggiori sono quelle con il Maggio Musicale Fiorentino, Wexford Opera Festival, Il Teatro dell’Opera di Roma, Opéra de Monte Carlo, Teatro Lirico di Cagliari, Festival Pucciniano, Fondazione “Goldoni” di Livorno e Circolo musicale Amici dell’Opera “Galliano Masini”. Specializzato nel teatro “verista” e novecentesco, ha perlustrato quasi l’intero repertorio mascagnano, ed ha scritto di autori quali Giordano, Puccini, Pietri, Respighi, Zandonai, Cilea, Strauss, Massenet, Leoncavallo, Gabriele D’Annunzio. Gli altri appuntamenti con gli incontri letterari: sabato 30 agosto – ore 18:30 Mondadori Store (Via Grande) Mascagni l’unico – L’uomo di una sola opera tra amori, segreti e duelli rusticani di Maurizio Sessa, modera Paolo Noseda; lunedì 8 Settembre – ore 19:00 Fortezza Vecchia, Quadratura dei Pisani LE DONNE DI MASCAGNI di Francesca Albertini Mascagni, modera Fulvio Venturi.

