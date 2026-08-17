Stasera il secondo appuntamento del Mascagni night

Martedì 18 agosto dalle 21.30 sei postazioni tra l’Hotel Universal e la spiaggia della Ballerina ospiteranno concerti, voci e omaggi al compositore livornese. Il programma è rinnovato rispetto alla serata inaugurale del Mascagni Festival: partecipazione libera

Sarà ancora la musica ad illuminare la sera sul lungomare di Antignano a Livorno con il secondo appuntamento del “Mascagni night”, l’originale e coinvolgente passeggiata attesa per martedì 18 agosto, a partire dalle ore 21.30 realizzata in collaborazione del Conservatorio P. Mascagni di Livorno. Completamente rinnovato il programma e gli interpreti rispetto all’analoga iniziativa che il giorno prima ha inaurato ufficialmente il Mascagni Festival 2026, che si svolgerà partendo dal parco pubblico ai lati dell’Hotel Universal e si svilupperà accanto a luoghi noti come la Scalinata, le spiagge delle Tamerici, Calalonga e della Ballerina, si potranno apprezzare brani strumentali e vocali, che dopo la prima esecuzione (ore 21.30 per le postazioni dispari e 21.45 per quelle pari) saranno replicati dopo un breve intervallo (ogni spettacolo ha la durata di 50 minuti circa); la partecipazione è libera. Partendo dalla prima postazione, sul lato destro dell’Hotel, si potrà ascoltare il Duo di chitarre – Martina Cincotta e Giovanni Barbetta del Conservatorio Mascagni con musiche di D. Scarlatti, F. Carulli, J. S. Bach R. Gnattali; nei pressi, la seconda postazione (spiaggia del Biscottino), nel segno del compositore livornese con 50 minuti da “Iris”, una delle sue opere più note ed amate che sarà proposta nei suoi momenti salienti grazie all’interpretazione di Iana Rata soprano, Yucheng Wang tenore, Alessio Pianigiani voce narrante e Andrea Tobia al pianoforte. Alla scalinata di Antignano la terza postazione con “Trio Lescano Tribute” e protagonisti Kali Sisters – Elena Caligiuri mezzosoprano, Elena Fasola contralto, Stefania Balzano soprano, Manuel Bariani chitarra e Vito Zeno contrabbasso. Alle Tamerici la quarta postazione ancora a cura del Conservatorio con il Gruppo jazz In Times Trio con Stefano Gregori chitarra, Simone Pesi contrabbasso, Tommaso Panicucci batteria; in programma musiche di K. Jarrett, S. Rivers, P. Metheny, M. Davis, C. Parker, J. Henderson, J. Van-Heusen. Vicino alla Spiaggia di Calalonga, la quinta postazione ancora con gli allievi del Mascagni in una formazione di Quartetto Sax formato da Tarizzo Luca, Gaggioli Aurora, Greco Sara e Carbone Leonardo; in programma musiche di J. Francaix, E. Morricone, R. Di Marino, A. Piazzolla, J. B. Singelée, J. S. Bach. L’ultima postazione nei pressi della Spiaggia della Ballerina con “Fuego Español – Omaggio a Manuel De Falla” con Maria Escoto soprano, Elena Antonini mezzosoprano e Anna Cognetta al pianoforte. Tutte le notizie su mascagnifestival.it e goldoniteatro.it

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