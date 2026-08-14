Torna il Mascagni Night sul lungomare di Antignano

Le foto si riferiscono ad edizioni precedenti del Mascagni night e sono di Emanuele Baldanzi

Appuntamento lunedì 17 agosto alle 21.30 in sei postazioni musicali (lato destro dell'Hotel Universal, spiaggia del Biscottino, Scalinata di Antignano, Tamerici, Spiaggia di Calalonga, Spiaggia della Ballerina): musica classica, jazz, vocalità e teatro con la partecipazione del Conservatorio Mascagni. La serata sarà replicata martedì 18 agosto con artisti e programmi diversi

Dopo le anteprime ed aver animato nelle scorse settimane centri storici della provincia, il Mascagni Festival 2026 apre ufficialmente la sua programmazione nella città natale del compositore livornese, con uno dei suoi appuntamenti più attesi e seguiti: il “Mascagni night”, una suggestiva passeggiata musicale che lunedì 17 agosto, a partire dalle ore 21.30, tornerà ad illuminare il lungomare di Antignano attraverso sei distinte postazioni che si avvarranno della collaborazione del Conservatorio P. Mascagni di Livorno e per questa prima serata della Compagnia tempo libero di Arci Livorno. “Si tratta di uno dei luoghi più iconici legati alla memoria di Mascagni – esordisce il Direttore artistico del Festival Marco Voleri – proprio lì, a pochi passi dalla frequentatissima scalinata affacciata sul mare, il musicista livornese visse e lavorò per molti anni componendovi alcune delle sue opere più famose. In oltre un chilometro di passeggiata, abbiamo racchiuso un itinerario sonoro che attraversa il Novecento come spazio plurale di linguaggi, estetiche e memorie di cui cercheremo di restituirne la ricchezza espressiva attraverso una fruizione coinvolgente, dalla dimensione cameristica alle suggestioni del teatro musicale, dalle contaminazioni jazzistiche alla leggerezza sofisticata dell’intrattenimento vocale. Lo faremo attraverso alcuni degli artisti che ci hanno accompagnato nel lavoro condotto in questi mesi con la Mascagni Academy e con i giovani musicisti del Conservatorio Mascagni che cureranno ben la metà dei luoghi d’ascolto. Non ultimo – conclude Voleri – l’apporto avuto da Arci Livorno nell’ambito del progetto Teatro e Carcere della Regione Toscana in collaborazione con la Casa circondariale di Livorno, che caratterizzerà la seconda delle postazioni con un originale proposta dove la presenza della parola, evocata nella dimensione del reading, introdurrà una riflessione ulteriore sul valore della memoria e sulla costruzione del racconto artistico, ponendo la figura di Mascagni in una prospettiva umana oltre che storica”. Così costeggiando il mare, partendo dal parco pubblico ai lati dell’Hotel Universal e passando accanto a luoghi noti come la Scalinata, le spiagge delle Tamerici, Calalonga e della Ballerina, si potranno apprezzare brani strumentali e vocali, che dopo la prima esecuzione (ore 21.30 per le postazioni dispari e 21.45 per quelle pari) saranno replicati dopo un breve intervallo (ogni spettacolo ha la durata di 50 minuti circa); la partecipazione è libera.

Partendo dalla prima postazione, sul lato destro dell’Hotel Universal, si potrà ascoltare il Duo di chitarre – Niccolò Chiaramonti e Michelangelo Salvini del Conservatorio Mascagni con musiche di F. Sor, Á. Company, G. Mirto; nei pressi, la seconda postazione (spiaggia del Biscottino), con “Le Verità nascoste” per la regia di Francesca Ricci, con Lara Gallo e Nicola Gufoni voci Narranti, Yan Ruobing mezzosoprano e Massimo Salotti al pianoforte. Alla scalinata di Antignano la terza postazione con “Vocal swing anni ’40 -‘50” e protagoniste le Kali Sisters – Elena Caligiuri mezzosoprano, Elena Fasola contralto, Stefania Balzano soprano, Manuel Bariani (chitarra), Vito Zeno (contrabbasso); alle Tamerici la quarta postazione ancora a cura del Conservatorio con il Gruppo jazz In Times Trio formato da Stefano Gregori (chitarra), Simone Pesi (contrabbasso), Tommaso Panicucci (batteria) che eseguiranno musiche di K. Jarrett, S. Rivers, P. Metheny, M. Davis, C. Parker, J. Henderson, J. Van-Heusen. Vicino alla Spiaggia di Calalonga, la quinta postazione ancora con gli allievi del Mascagni in una formazione di Trio Sax formato da Chiara Gaspari, Leonardo Carbone e Flavia Giampietro che si produrranno in musiche di M. Yoshihiro, A. Piazzolla, P. Desmono, E. Morricone. L’ultima postazione nei pressi della Spiaggia della Ballerina con “Due Voci, una Luna – Fauré, Debussy, Dvořák, Rachmaninov” con i soprani Maria Escoto e Ilaria Casai, con Arianna Presepi al pianoforte. Per questa edizione del Mascagni Festival, il “Mascagni night” raddoppia: martedì 18 agosto, sempre dalle ore 21.30, sul lungomare di Antignano ci sarà una seconda serata con artisti e programmi diversi. Tutte le notizie su mascagnifestival.it e goldoniteatro.it

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