Il Museo Fattori ottiene il riconoscimento di museo a rilevanza regionale

Il decreto regionale certifica il rispetto dei Livelli Uniformi di Qualità e apre nuove opportunità per il museo livornese: accesso a bandi e finanziamenti, promozione turistica e collaborazione con la rete museale toscana. Angela Rafanelli: "Un passaggio importante per rafforzare il sistema museale cittadino"

Il Museo civico “G. Fattori” di Livorno ha ottenuto il riconoscimento di museo a rilevanza regionale, con decreto regionale n.16498 del 23 luglio 2026, e contestualmente l’accreditamento nel Sistema Museale Nazionale (tramite i LUQ – Livelli Uniformi di Qualità). Un passaggio importante, ottenuto attraverso un iter teso a dimostrare il rispetto di rigidi standard strutturali e scientifici, che garantisce l’accesso a bandi di finanziamento dedicati e visibilità ufficiale nel circuito della Regione Toscana.

“Questo traguardo – commenta con soddisfazione l’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli – rappresenta un risultato importante del lavoro portato avanti in questi mesi per rafforzare e valorizzare il sistema museale cittadino e restituire al Museo Fattori il ruolo che gli spetta nel panorama culturale nazionale. Dal bicentenario di Giovanni Fattori abbiamo avviato un percorso coerente di valorizzazione, che oggi trova un ulteriore riconoscimento nell’ingresso del Museo in una rete regionale e nazionale di realtà museali di rilievo. Questo significa nuove opportunità di collaborazione, di promozione e di accesso a possibili linee di finanziamento. È un risultato che si inserisce inoltre nel percorso di costruzione di un vero sistema museale cittadino: il Museo Fattori e il Museo della Città condividono oggi una direzione scientifica unitaria, nella convinzione che mettere in relazione i nostri luoghi della cultura significhi rafforzarne la qualità, la capacità progettuale e la visibilità. Per Livorno questo è un passaggio importante. Abbiamo un patrimonio straordinario e il nostro impegno deve essere quello di custodirlo, valorizzarlo e renderlo sempre più conosciuto e accessibile, dentro e fuori la città. È così che Livorno può confermare e rafforzare la propria vocazione culturale, costruendo intorno ai suoi musei nuove opportunità di crescita e di apertura verso il territorio e verso il panorama nazionale e internazionale”.

Fa eco all’assessora il direttore Scientifico dei Musei Civici Livornesi Vincenzo Farinella: “Il Museo Fattori costituisce oggi una realtà importante nella rete dei musei toscani: la sua raccolta di quasi quattrocento opere di Giovanni Fattori (tra dipinti, disegni e acqueforti), oltre alla presenza di importanti creazioni dei principali maestri macchiaioli e postmacchiaioli, lo segnalano come capofila, insieme alla Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, per lo studio della gloriosa tradizione artistica fiorita nella nostra regione nel secondo Ottocento e nei primi decenni del Novecento. Una tradizione di respiro nazionale, capace di confrontarsi senza complessi di inferiorità con la rivoluzione stilistica che dalla Francia ben presto si diffuse all’intera Europa, dando vita alle intrecciate vicende dell’arte contemporanea”. Si tratta – specifica il Direttore Farinella – di un percorso avviato nel settembre del 2025, con la grande mostra allestita per celebrare il secondo centenario della nascita di Fattori, che ha riscosso un notevole successo di critica e di pubblico, e culminato nel radicale riallestimento degli spazi e delle collezioni, inaugurato il 9 luglio del 2026.

Il riconoscimento ufficiale ora ottenuto costituisce la consacrazione di un percorso culturale perseguito con amore e dedizione, nella convinzione che Livorno e i suoi musei meritino molto di più di quanto fino ad oggi sia stato loro tributato, nella riscoperta dei valori più profondi e genuini della tradizione labronica”.

Il “Fattori” è il secondo museo livornese ad ottenere il riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale: il primo, all’epoca sotto sotto la direzione scientifica di Paolo Cova. È stato il Museo della Città dei Bottini dell’Olio, con decreto regionale n. 16088 del 12 luglio 2024.

Il riconoscimento consente di accedere tra l’altro come detto a contributi economici dedicati con l’accesso prioritario a bandi e finanziamenti regionali specifici per investimenti, eventi, catalogazione e progetti educativi. Consente inoltre di essere inserito in un piano regionale di promozioe turistica, con inoltre o pportunità di coordinamento e condivisione di buone pratiche con altri istituti culturali del territorio.

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