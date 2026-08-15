81ª Coppa del Mare: davanti a un pubblico delle grandi occasioni trionfa Cleone Jet

Davanti a un pubblico numeroso, il purosangue allenato da Endo Botti trionfa nel Super Handicap con Dario Di Tocco in sella: battuto il favorito Strong Alpha, vincitore dell’edizione 2025. Prima Coppa del Mare anche per il proprietario Giuseppe Granata e per il fantino pisano

L’81esima Coppa del Mare non ha tradito le attese: di fronte a un folto pubblico gli otto Purosangue si sono sfidati al Caprilli e, ancora una volta, la pista ha emesso il suo verdetto.

il Super Handicap è stato vinto da Cleone Jet che ha iscritto con pieno merito il suo nome nell’Albo d’Oro della competizione. Un appuntamento mirato da tempo dal suo allenatore Endo Botti che per la prima volta vince la Coppa (che non aveva mai vinto nemmeno da fantino). Prima Coppa anche per il proprietario, Giuseppe Granata e per il fantino Dario Di Tocco.

Il jockey pisano ha attuato una tattica semplice quanto efficace: il favorito era Strong Alpha, vincitore nel 2025, che è andato come al solito al comando. Lui ha sistemato Cleone Jet nella sua scia e lì è rimasto. La novità Hercule Star viaggiava all’interno, perdendo qualche posizione durante il primo giro, mentre l’altro atteso Vola Gesso seguiva in penultima posizione, nel suo consueto stile di corsa.

All’attacco della piegata conclusiva Strong Alpha ha allungato, cercando di mettere in difficoltà gli inseguitori e così è stato ma non Cleone Jet che ha tenuto il passo. Intanto Vola Gesso muoveva dalla coda del gruppo risalendo all’esterno e Hercule Star provava a farsi avanti ma senza grande convinzione.

Non appena intravista la retta d’arrivo, Cleone Jet ha attaccato e superato in un amen il leader è ha organizzato la difesa dal tentativo di Vola Gesso. Un tentativo che è rimasto soltanto nelle intenzioni perché il baio del signor Granata è ripartito vincendo con oltre 2 lunghezze di vantaggio sullo stesso Vola Gesso. Strong Alpha ha mantenuto il terzo posto sul compagno di colori Hercule Star con Ceilings quinto a contatto.

In premiazione il sindaco Luca Salvetti, la vice presidente della Provincia di Livorno Eleonora Agostinelli e Andrea Picchi, coordinatore per il comune al Caprilli, hanno consegnato i premi alla squadra vincitrice.

Nella foto ricordo in premiazione anche il graduato Giorgia Lucidi e l’amazzone Chiara Cocozzi del Reggimento “Savoia Cavalleria” e i butteri Chiara Bini e Gianluca Gabbriellini in sella ai loro splendidi Maremmani.

Nella corsa internazionale, tappa del Campionato del mondo per le amazzoni, il Premio Fegentri World Championship Ladies, ha vincere è stata Giulia Pellegrini con il suo Seed Investor. Un successo che non ha portato punti all’Italia perché Giulia non fa parte di questa competizione ma ha potuto comunque partecipare, a norma di regolamento, alla corsa. Seconda Reason’s Power con la tedesca Nora Cronauer in sella, terzo Mr Coalville con l’italiana (in concorso) Francesca Cecchini.

Arrivi:

1^ corsa: Nardi – Dario Di Tocco

2^ corsa: Insiena – Alessandro Mereu

3^ corsa: Mezzombra – Gavino Sanna

4^ corsa: Seed Investor – Giulia Pellegrini

5^ corsa: Cleone Jet – Dario Di Tocco

6^ corsa: Yes of Course – Mario Sanna

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