A Villa Mimbelli la 15ª edizione del “Mercato dell’Orto in Condotta”

Continua a crescere il numero delle classi – oltre 140 – che giovedì 28 maggio alle 15.30 a Villa Mimbelli daranno vita alla 15ª edizione del Mercato dell’Orto in Condotta, evento finale dell’omonimo progetto – oggi Slow Food Orti a Scuola – sostenuto e finanziato dal Comune di Livorno con il coordinamento del CRED e la collaborazione di tante insegnanti delle scuole cittadine.

Un progetto che, sia per la qualità dei contenuti sia per l’elevato numero di scuole coinvolte ciascuna con il proprio orto scolastico, si contraddistingue anche a livello nazionale, come confermato recentemente anche da Stefania Durante, responsabile dell’ufficio educazione di Slow Food Italia, presente a Livorno in occasione delle attività del progetto Biologicamente.

Sarà ancora una volta la sfilata dei bambini e delle bambine a dare il via a Villa Mimbelli a questo evento tanto atteso dalla comunità scolastica e dalle famiglie. Le classi, guidate da animatori e animatrici di KoalaLudo, entreranno nel parco dall’ingresso di via delle Case Rosse accompagnando il varo dell’Arca del Gusto, che farà poi il giro d’Italia in altre analoghe iniziative per testimoniare l’importanza della biodiversità agroalimentare e dell’agricoltura familiare e di piccola scala che sono in pericolo in tutto il mondo a causa dell’industrializzazione dell’agricoltura, dell’erosione genetica, della trasformazione degli stili alimentari, dei cambiamenti climatici, dell’abbandono delle aree rurali, delle migrazioni e dei conflitti.

Dopo la sfilata avrà inizio il Mercato e le bambine e i bambini-contadini si dirigeranno verso gli stand delle rispettive scuole, per “vendere” ai familiari gli ortaggi che in questi mesi hanno coltivato con passione e dedizione nell’orto della propria scuola.

“Il Mercato degli Orti – dichiara la vicesindaca Libera Camici – taglia quest’anno il prestigioso traguardo della quindicesima edizione, a dimostrazione di come il sistema educativo livornese sappia coltivare progetti di eccellenza capaci di durare nel tempo. Dietro questo successo, diventato ormai un modello anche a livello nazionale, c’è lo straordinario lavoro di squadra tra le nostre insegnanti e la Condotta Slow Food locale, con l’instancabile coordinamento di Valentina Gucciardo. L’orto scolastico non è più solo un’attività didattica, ma un pilastro della nostra comunità scolastica che educa le nuove generazioni al rispetto della terra, a un’alimentazione consapevole e a stili di vita sani. Continueremo a sostenere con forza questo percorso, felici di veder crescere cittadini sempre più sensibili al futuro del nostro pianeta”.

“Siamo molto orgogliosi – spiega Valentina Gucciardo responsabile di Slow Food Livorno – di essere stati scelti come città di partenza del viaggio dell’Arca del Gusto che farà tappa anche a Terra Madre – Salone del Gusto a Torino il prossimo settembre, è la dimostrazione di quanto sia riconosciuto a livello nazionale il nostro lavoro. Dedicheremo questo mercato a Carlo Petrini scomparso la sera del 21 maggio scorso. Fondatore di Slow Food e di mille altre cose che anche io sto scoprendo grazie ai ricordi delle tantissime persone che hanno avuto la fortuna di fare un pezzetto di strada con lui – amava dire che “chi semina utopia raccoglie realtà” ed è questa la frase che ci ispirò più di quindici anni fa quando decidemmo di far nascere il progetto Orto a Livorno. L’unico rammarico è di non essere riusciti a fargli vedere di persona né i nostri orti né il nostro Mercato anche se abbiamo avuto modo di raccontarglielo in più occasioni. In rete è disponibile il video con gli auguri che ci mandò per l’edizione 2019 (questo il link: https://www.youtube.com/watch?v=RzUbxJzEiko).

Oltre alla “vendita” dei prodotti degli orti, a Villa Mimbelli saranno molte le iniziative, le occasioni e i momenti ludici proposti dalle scuole e dagli ospiti per arricchire questa bellissima festa. Per i bambini è prevista una merenda a base di pane e olio extra vergine di oliva di produttori locali.

Nell’area allestita dai Servizi educativi 0-6 del Comune sarà disponibile la merenda per celiaci a cura dell’ufficio Ristorazione Scolastica.

Grazie ad ASA sarà installata una fontanella di acqua di alta qualità dove ricaricare le borracce, per evitare l’utilizzo di bottigliette e far sì che l’evento sia a basso impatto ambientale.

Sarà presente Aamps con una postazione “Stazione ecologica” dove saranno conferiti tutti i rifiuti, per fare in modo che a fine manifestazione il parco ritorni in ordine nel più breve tempo possibile.

Alla postazione di Slow Food sarà possibile vedere da vicino l’Arca del Gusto e il lavoro fatto dalle classi della scuola Dal Borro che partirà in direzione delle Marche: sarà possibile inoltre contribuire alla raccolta dei dati sui nostri prodotti tipici e tradizionali da salvare con l’aiuto del Consiglio del Cibo di Livorno.

Nell’area dell’istituto comprensivo Mazzini sarà presente anche lo stand della Scuola di Pediatria dove ci si potrà divertire con il gioco dell’oca dell’alimentazione, la tombola dei frutti, la tombola degli odori e degli aromi, con l’aiuto di una volontaria del Porto dei Piccoli Fondazione ETS.

Consolidata l’amicizia e la partecipazione degli amici e delle amiche di AISM Livorno.

La scuola secondaria di primo grado Mazzini porterà in visita 20 studenti e due docenti del Collège Josephine Baker di Valenciennes, in Francia, ospiti a Livorno nell’ambito del progetto di sostenibilità ambientale Erasmus KA122 “Quercus”.

Il plesso De Amicis allestirà un piccolo spazio di Mindful Eating a tavola, dove trovare consigli per una consumazione ed un assaggio più consapevole, usando i cinque sensi per esplorare il cibo, rallentare il pasto, riconoscere i segnali di fame e sazietà, indovinare gli ingredienti: semplici esercizi per riappropriarsi del cibo in modo slow migliorando il rapporto con ciò di cui ci nutriamo tutti i giorni.

Presso lo stand del Polo Frangilli (Pian di Rota e Menotti) e quello del centro infanzia Piccolo Principe sarà possibile fare il gioco dei tappi, mentre presso lo stand delle scuole Carducci i bambini e le bambine organizzeranno anche un laboratorio creativo con i semi.

La ludoteca La Serra Incantata di Villa Mimbelli sarà aperta con attività a tema.

Il Nido Satellite organizzerà un laboratorio per la creazione del “Nostro Amico Testa di Prato” per la fascia di età 0-3, e ancora per quella fascia di età il Nido Zerotre proporrà la lettura di una storia con il metodo Kamishibai.

Ospite di eccezione di questa edizione sarà il gruppo Le Bimbe RiUsano capitanate da Federica Pracchia, infermiera in servizio presso l’Unità di Educazione alla Salute di Livorno che nel loro “salottino” porteranno il progetto TRAME, che le vede impegnate al Centro Donna da inizio maggio. Un progetto pensato come spazio accogliente in cui incontrarsi, esprimersi e costruire relazioni attraverso laboratori di uncinetto. L’arte diventa linguaggio comune: l’uncinetto simbolo di unione, intreccia fili diversi proprio come le persone, dando vita ad una trama condivisa. La produzione di girandole, leggere e colorate, racconta l’energia, la libertà e la ricchezza delle differenze, trasformandole in segni visibili di partecipazione e appartenenza.

Le Bimbe Riusano sono volontarie nella fascia di età considerata “fragile e a rischio isolamento” (ma ci sono anche molte giovani donne che stanno imparando quei lavori manuali che solo le nostre nonne possono trasmettere) che utilizzano solo materiali recuperati e riciclati ideando progetti a sostegno di chi sta lottando contro una patologia. Un’iniziativa che non è solo creatività ma anche solidarietà, per dare supporto e incoraggiamento attraverso l’arte e la bellezza, e per salvaguardare l’ambiente donando una seconda vita alle cose.

Con il “ricavato” del Mercato e con le donazioni, dopo aver adottato negli anni passati molti orti in Africa, sostenuto comunità colpite da calamità naturali e vari progetti di solidarietà, quest’anno gli organizzatori hanno deciso di sostenere Aism Livorno alla quale li lega una amicizia e una collaborazione nata per non sprecare le piante avanzate durante le iniziative di raccolta fondi, l’Orto in Pediatria da sostenere e sviluppare, e l’evento Terra Madre al Salone del Gusto di Torino, dove l’intenzione è di portare un gruppo di insegnanti come per la scorsa edizione, quale testimonianza attiva del progetto livornese.

In base all’importo delle donazioni raccolte il gruppo di lavoro, composto da insegnanti e volontarie, valuterà il sostegno anche ad altri progetti di solidarietà.

Queste le scuole coinvolte (per un totale di oltre 140 classi):

Nidi: Coccinella, Colibrì, Il Satellite, Zerotre.

Centri infanzia: Alveare, Girasoli, La Giostra, Piccolo Principe, Pina Verde I Villini.

Scuole dell’infanzia: Benetti, Bimbi Allegri, Cave Bondi, Gobetti, Menotti, La Rosa, Palazzina, Piccole Onde, Pian di Rota, Tartaruga.

Scuole primarie: Banditella, Campana, Carducci, Dal Borro, De Amicis, Gramsci, Micheli, Razzauti, Rodari, Villa Corridi.

Scuola secondaria di primo grado: Mazzini.

Scuola ospedaliera.

Condividi:

Riproduzione riservata ©