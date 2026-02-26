Ad Antonio Caprai la cittadinanza onoraria di Antigua Guatemala

È stata conferita la cittadinanza onoraria di Antigua Guatemala, cittadina già capitale del Guatemala, ad Antonio Caprai.

Il riconoscimento è motivato dalle attività scientifiche sviluppate dall’esperto livornese con il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa nell’ambito delle attività svolte sul tema della prevenzione e mitigazione dei rischi naturali. La città, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco, è situata in prossimità di vulcani imponenti come il Vulcán de Agua (3.776 metri), così chiamato perché un tempo il cratere era pieno d’acqua. La cittadina originaria, situata più vicino al vulcano, fu spazzata via da un torrente di fango generato dalla discesa delle acque a seguito di un terremoto. Altri due vulcani molto vicini sono l’Acatenango (3.976 metri) e il Volcán de Fuego, costantemente in attività. Le attività scientifiche sono state sviluppate in coordinamento con la Universidad de San Carlos de Guatemala, l’Universidad de El Salvador e la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, e in stretto rapporto con il Ministero degli Affari Esteri, le ambasciate italiane e i ministeri competenti centroamericani.

