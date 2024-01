Addio al vigile in pensione Falleri

Aveva svolto varie mansioni all'interno del Corpo tra le quali quella di motociclista, poi come addetto all'ufficio incidenti e in Procura, svolgendo sempre il proprio lavoro con un profondo senso del dovere e del rispetto

La Polizia Municipale annuncia la perdita del collega in pensione Enrico Falleri, 82 anni. Entrato a far parte del Corpo dei Vigili Urbani nel 1968, aveva svolto varie mansioni all’interno del Corpo tra le quali quella di motociclista, poi come addetto all’ufficio incidenti e in Procura, svolgendo sempre il proprio lavoro con un profondo senso del dovere e del rispetto. Molto stimato e apprezzato all’interno del Corpo di Polizia Municipale e della cittadinanza. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutto il Comando.

