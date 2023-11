Akern Libertas, anticipo di lusso in casa della capolista Lissone

Ovviamente la partita è complicata, ma la squadra di Marco Andreazza ci arriva corroborata dal bel successo di mercoledì a Montecatini

Anticipo di lusso per la Akern Libertas Livorno che sabato sera alle 20,30 al PalaFacchetti di Treviglio affronta la capolista Lissone. Ovviamente la partita è complicata, ma la squadra di Marco Andreazza ci arriva corroborata dal bel successo di mercoledì a Montecatini. Lissone è squadra forte, completa e molto giovane. E l’età anagrafica potrebbe favorirla in termini di energie da riversare sul campo alla terza partita nel breve volgere di sei giorni. In sostanza i ragazzi terribili di Coach Lombardi potrebbero avere più benzina della Libertas nel serbatoio. Per questo motivo Andreazza potrebbe valutare l’ipotesi di concedere maggior minutaggio ai suoi giovani: gli ottimi Tozzi e Allinei che al PalaTerme sono stati tra i migliori in campo. Tra i padroni di casa c’è il dubbio Loro. Il golden boy ex Borgomanero (ma già di proprietà di Tortona) che viaggia con oltre 15 punti media a partita (non male per un 2003), ha saltato le ultime due partite, ma sabato potrebbe esserci. I Brianzoli, comunque, senza di lui hanno vinto con Legnano ed espugnato Omegna, tanto per ribadire la loro solidità.

La Libertas dal canto suo porta al PalaFacchetti le buone sensazioni lasciate in dote dal blitz di Montecatini e la voglia matta di gridare al campionato che la vettura amaranto si è rimessa in carreggiata. Sarà fondamentale un approccio duro alla partita e una concentrazione spalmata su tutti i 40’. A Montecatini c’è stato qualche alto e basso di troppo che sarebbe potuto costare caro. Un passaggio a vuoto di pochi minuti al PalaFacchetti potrebbe essere fatale. Per questo servirà una grande Libertas.

