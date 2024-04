Akern Libertas, ultima trasferta a Legnano: in palio il secondo posto

Palasport esaurito per l’ultima partita casalinga dell’icona Tommaso Marino e punti in palio pesantissimi. Se vincono i padroni di casa, compiono un lungo passo verso l’accesso ai playoff. Se invece la spunta la Libertas, allora gli amaranto saranno matematicamente secondi e potranno evitare di fare calcoli e di attendere il risultato della partita tra Pielle ed Herons Montecatini

Ultima trasferta della stagione regolare per la Akern Libertas Livorno 1947 che è attesa al PalaBorsani di Legnano per una durissima partita contro la Sae Scientifica di coach Piazza.

La partita si annuncia complicata. Legnano trova in Raivio il suo terminale offensivo (è il miglior realizzatore del campionato e due settimane fa con Caserta ha scritto 43), ma si è pure consolidata sotto canestro con l’arrivo di Ponziani a gennaio. Il resto del roster è di primo livello: Sacchetti e Planezio sono giocatori da sempre abituati a lottare per traguardi ambiziosi (con Piacenza negarono la A2 alla Libertas nel 2021). Attenzione anche ai giovani Fragonara e Ghigo (ex Borgomanero), al veterano Casini e all’ala Guido Scali, prelevato da Sant’Antimo a stagione in corso.

In casa amaranto, dopo il doppio blitz campano (quattro punti tra Caserta e Sant’Antimo), un tempo supplementare al PalaPuca e un viaggio di ritorno infinito, si cerca la storica tripletta esterna. Ancora assente Lucarelli, mentre Terenzi prosegue la preparazione in vista dell’intervento chirurgico al ginocchio destro.

Domenica 14 aprile al PalaBorsani Palla a due alle 18, arbitri Rubera di Bagheria e Marcelli di Roma.

