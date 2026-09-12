Al PalaDozza una buona Libertas cede nel finale con la Fortitudo (60-66)

Vildera e Tozzi in azione. Foto by ufficio stampa Fortitudo

Per Andrea Diana si è tratta di uno scrimmage molto interessante. La sua Libertas ha tenuto bene il campo in casa di una big e con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto mantenere l’imbattibilità nella preseason

Il PalaDozza compie 70 anni e la Fortitudo Bologna ospita la Libertas per un’amichevole di lusso. La prima emozione la regalano i duemila tifosi della ‘Effe’ che osservano un minuto di silenzio in memoria del presidente Marco Benvenuti prima di sciogliersi in un grande applauso. Nella Libertas non ci sono l’infortunato Tiby, Filoni (affaticamento) e Cournooh impegnato, fino a poche ore dall’amichevole, con la Nazionale che ha partecipato al campionato europeo di 3 contro 3 in Belgio. In casa bolognese out Mazzola, Stazzonelli (grave infortunio a un ginocchio) e Sorokas.

La partita è stata corretta, ma dagli alti contenuti agonistici. La Libertas è partita meglio (+4 all’inizio), ma poi la Fortitudo con Zanelli e Sarto ha rimontato e staccato gli Amaranto fino al +8 del 10’ (22-14). Padroni di casa più precisi nei tiri da 3, squadra di Diana che si sta abituando ad attaccare il ferro con maggiore frequenza rispetto all’anno scorso.

Nel secondo quarto la Fortitudo dà l’illusione ottica di scappare (40-26), ma la Libertas non molla di un centimetro. Tozzi, da vero capitano, riporta gli Amaranto in partita e al 20’ il divario è quasi dimezzato (42-34).

Nella terza frazione la Libertas accorcia ulteriormente le distanze e sale a -2 (53-51 al 30’).

L’ultimo quarto è un testa a testa emozionante. Con le energie residue le due squadre lottano su ogni pallone. Sul 60-58 Penna fallisce la tripla del sorpasso. Poi la LL impatta (60 a 60) prima di incassare due triple, una ciascuno di Anumba e Morris, che chiudono la contesta.

Per Andrea Diana si è tratta di uno scrimmage molto interessante. La sua Libertas ha tenuto bene il campo in casa di una big e con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto mantenere l’imbattibilità nella preseason.

FORTITUDO-LIBERTAS 66-60 (22-14, 42-34; 53-51)

FORTITUDO: Morris 11, Sarto 14, D’Arcangeli, Anumba 6, Zanelli 6, Guariglia 6, Moretti 5, Galassi 8, Fantinelli 7, Radonijc 3, Camponori ne, Barbieri ne, Korlatovic ne. All. Cavina

LIBERTAS: Gaeta 3, Graves 12, Valentini 13, Tozzi 9, Piccoli 8, Sakine 2, Penna 2, Tognoni, Possamai 7, Vildera 4, Lanfranconi ne. All. Diana

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