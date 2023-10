(1) Allegati (1) IL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE

Allegri visita l’Emporio Solidale, inaugurazione a Natale

Per aprire l'allegato cliccate sul bottone celeste sopra al titolo

L'allenatore della Juventus, un amico della Diocesi, sosterrà la nuova struttura. Al posto del pacco, agli aventi diritto verrà consegnata una tessera a punti per una spesa consapevole

Il 16 ottobre alla presenza di Massimiliano Allegri, puntualissimo, il vescovo Simone Giusti ha presentato i locali della parrocchia di Nostra Signora di Fatima in via La Pira, a Corea, che ospiteranno l’emporio solidale della Fondazione Caritas (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per avere tutte le specifiche sul progetto).

L’allenatore della Juventus, un amico della Diocesi, sosterrà l’opera della Fondazione Caritas e l’emporio. La nuova struttura, la cui inaugurazione è prevista per Natale, funzionerà come un supermercato. Al posto del pacco agli aventi diritto, circa un migliaio di famiglie, verrà consegnata una tessera a punti con la quale “acquistare” ciò che l’Emporio metterà a disposizione in una logica di spesa consapevole. Al primo piano dell’Emporio, aperto tre giorni a settimana, previsti studi medici o residenze per accoglienza ai più bisognosi.

Siparietto iniziale: “Ti parlo da gobbo mister, la vittoria contro la Fiorentina per noi vale doppio. Mi raccomando” ha scherzato Giusti che con l’occasione ha annunciato il progetto di una casa-famiglia 0-14 anni in via Lopez. Erano presenti alla conferenza stampa il presidente della Fondazione Caritas don Luciano Cantini, il direttore generale Guido de Nicolais e molti esponenti dell’imprenditoria livornese.

“Per me è un onore essere qui – ha commentato il tecnico bianconero – Ringrazio il vescovo Giusti che mi ha reso partecipe di questo bellissimo progetto. Il nostro rapporto è iniziato qualche anno fa e si è rafforzato nel periodo del Covid quando anche qui a Livorno ci sono state varie problematiche. Non mi dilungo tanto anche perché sono un po’ imbarazzato. Mi complimento per il progetto fatto che può e deve andare avanti anche nell’interesse della città perché dobbiamo, là dove si può e chi ha la possibilità, dare una mano per risolvere le situazioni più difficili. Questa è una struttura fatta con il cuore e specialmente con la voglia di aiutare il prossimo. Spero di essere anch’io di aiuto per quello che posso e di appoggiarlo nel miglior modo possibile“.

