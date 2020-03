Arte sulle saracinesche, l’idea piace e si candidano altri quartieri

Via dell'Origine la prima a trasformare le saracinesche con pennellate e versi poetici. Associazioni e comitati interessati a fare altrettanto possono scrivere a [email protected] entro il 31 maggio

di Letizia D'Alessio

Dopo il grande successo raccolto dalle “Poesie in Vetrina” – l’iniziativa di decorazione delle saracinesche di alcuni esercizi commerciali della città promossa nei mesi scorsi dall’associazione Vivi Centro Livorno, in collaborazione con Toscana Arte e con il patrocinio del Comune di Livorno – l’arte e la creatività torneranno protagonisti in altre zone della città. Il progetto è stato presentato a Palazzo Civico, dall’assessore alla cultura Francesco Belais e da quello al commercio Paola Baldari, insieme al gruppo di lavoro “Arte” del coordinamento dei Quartieri Uniti Ecosolidali. Tra i soggetti che finora hanno presentato il loro interesse ci sono il Centro commerciale naturale Colline, con 72 negozi in via di Salviano; i locali Bodeguita e Madiba, in Venezia; il consorzio Pentagono del Buontalenti, con gli esercizi in via Buontalenti davanti al Mercato Centrale e molte associazioni di quartiere tra cui quelle di Borgo Cappuccini, Centro, Colline, Fabbricotti, San Jacopo, Stazione e Venezia. Tutto è nato sull’onda dell’iniziativa partita da via dell’Origine dove le saracinesche degli esercizi commerciali da grigie hanno lentamente preso vita a colpi di pennellate e versi poetici.

“Questo progetto è la dimostrazione di come, collaborando tutti insieme e facendo ognuno la propria parte, sia possibile rendere più bella e accogliente la città – ha detto l’assessore Baldari – se da una parte l’amministrazione comunale ha il compito di assicurare attenzione al decoro urbano, dall’altra penso che i cittadini possano dare un importante contributo: l’unione fa la forza”. “Via dell’Origine è stato un punto di inizio importante – è l’idea di Belais – tuttavia credo che al di là del risultato, sicuramente positivo, è rilevante che le persone si incontrino”. “Ora chiediamo a tutta la città di aderire all’iniziativa – ha affermato il referente di Vivi centro, Andrea Migli – gli artisti che parteciperanno avranno una grande visibilità e dico che se ci sono sponsor interessati si facciano avanti”. I lavori di partiranno a settembre. Tutti i soggetti – associazioni, consorzi e comitati – interessati a partecipare possono comunicare la loro adesione inviando una mail all’indirizzo [email protected] entro il 31 maggio 2018 (allo stesso indirizzo sarà possibile richiedere anche tutte le informazioni del caso). La call esplorativa servirà a misurare il quadro generale delle richieste e delle proposte, successivamente sarà emanato un apposito bando di gara rivolto agli artisti che vorranno partecipare.