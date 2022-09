Atletica, Andy Diaz vince il diamante della Diamond League con un personale nel salto triplo

È bastato solo un salto da 17.70m per l'atleta amaranto per tornare a casa con la vittoria

Andy Diaz si è piazzato sul podio di tutti i meeting del circuito della Diamond League a cui ha partecipato questo anno e durante la finale è riuscito a portare a casa l'ambito diamante e il record personale

di Chiara Montesano

Poche settimane fa Andy Diaz ha affermato che non si sarebbe accontentato del podio durante la finale della Diamond League ma che avrebbe portato a casa il diamante, e così è stato.

È bastato un solo salto al triplista cubano della Libertas Unicusano Livorno per portarsi a casa l’ambito trofeo e il premio gara; 17.70m al primo tentativo, record personale e misura imbattuta.

Diaz si è piazzato al primo posto della classifica davanti al Campione Olimpico Pedro Pichardo e all’altro cubano Jordan Diaz Fortun.

“Sono arrivato qui in grande forma e preparato, ho avuto la fortuna di trovare le condizioni giuste e la preparazione adatta per fare il primato personale – afferma il triplista – Vivo in Italia e vorrei gareggiare per l’Italia in futuro”.

