Auguri Samuel, l’Ash Ketchum dei porcini!

La stagione dei funghi è appena cominciata e tu, come da 35 anni a questa parte, sarai lì con la tua gerla pronto a scovarli tutti. Il lavoro? Può attendere. In fondo, a cosa servono le ferie e i permessi se non per andare nel bosco?

E poco importa se qualcuno ti dirà che non devi trascurare la famiglia, ormai sei l’Ash Ketchum dei porcini: Gotta catch ‘em all!

Buon compleanno Samuel

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