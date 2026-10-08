Auguri Samuel, l’Ash Ketchum dei porcini!
La stagione dei funghi è appena cominciata e tu, come da 35 anni a questa parte, sarai lì con la tua gerla pronto a scovarli tutti. Il lavoro? Può attendere. In fondo, a cosa servono le ferie e i permessi se non per andare nel bosco?
E poco importa se qualcuno ti dirà che non devi trascurare la famiglia, ormai sei l’Ash Ketchum dei porcini: Gotta catch ‘em all!
Buon compleanno Samuel
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