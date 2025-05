A Villa Fabbricotti l’evento conclusivo del progetto Scuole dei quartieri S. Jacopo e Fabbricotti

La presentazione avverrà in coincidenza con il centenario della Sezione Nautica S. Jacopo-Fabbricotti

Nel contesto della prima Biennale del mare e dell’acqua, venerdì 16 maggio alle 15.00, all’interno del parco di Villa Mimbelli, si terrà l’evento conclusivo del “Progetto Scuole dei quartieri S. Jacopo e Fabbricotti”. La presentazione avverrà in coincidenza con il centenario della Sezione Nautica S. Jacopo-Fabbricotti. Il progetto, ha coinvolto, per la prima volta a Livorno, in modo capillare, tutte le classi dei plessi scolastici delle scuole primarie e dell’infanzia degli Istituti Comprensivi B. Brin e G. Micali, con attività diversificate a seconda delle fasce di età, grazie alla collaborazione del presidente e vogatori della Sezione Nautica medesima, delle Dirigenti e docenti degli istituti scolastici, del Consiglio di zona n.3, delle Associazioni di quartiere Vivi S. Jacopo e Vivi Fabbricotti, del Gran Teatro Mangiafichi, della Cooperativa Sociale Koala Ludo della Ludoteca “La Serra Incantata”, dell’Associazione Guide Labroniche, dell’ Associazione Culturale ARTLAB e della scuola ST Danza. L’obiettivo è stato quello di far conoscere ai ragazzi il proprio quartiere, la sua storia e il suo patrimonio legato al mare con attività laboratoriali che hanno coinvolto anche le famiglie permettendo loro di scoprire l’importanza di instaurare anche relazioni sociali con gli abitanti del quartiere.

