Alla Biennale La Belle Époque del Gusto al Grand Hotel Palazzo

Due giornate, venerdì 16 e sabato 17 maggio, dedicate alla riscoperta della cultura del bere, della pubblicità storica, delle bevande iconiche e delle atmosfere di inizio Novecento, tra spuma, amari, liquori e aperitivi d’epoca. Il percorso, curato da Enoturistica in collaborazione con partner storici del beverage italiano, si articolerà in tre momenti

Torna il fascino della Livorno Liberty con “La Belle Époque del Gusto”, il format ideato da Enoturistica che andrà in scena venerdì 16 e sabato 17 maggio al Grand Hotel Palazzo, all’interno della Biennale del Mare – Blu Livorno 2025. Due giornate dedicate alla riscoperta della cultura del bere, della pubblicità storica, delle bevande iconiche e delle atmosfere di inizio Novecento, tra spuma, amari, liquori e aperitivi d’epoca. Un’esperienza pensata per coinvolgere il pubblico attraverso degustazioni, narrazioni tematiche e percorsi sensoriali ispirati alla Livorno elegante e cosmopolita della Belle Époque. Il percorso, curato da Enoturistica in collaborazione con partner storici del beverage italiano, si articolerà in tre momenti principali:

• Viva la Spuma! E le Bevande d’altri tempi – Un viaggio nelle bevande analcoliche di un tempo (spuma, chinotto, cedrata, orzata, gazzosa), rigorosamente artigianali, accompagnato racconti sulla nascita delle bevande che hanno segnato un’epoca.

• Carosello Italiano – Un omaggio a oltre 40 anni di pubblicità e cultura del bere: liquori e distillati storici abbinati, raccontati attraverso immagini, suoni e sapori.

• Amarcord – L’Aperitivo Italiano – Un viaggio nei liquori e nei distillati storici livornesi come il Galliano, l’Amaro artista, la China Calisaja tutti rigorosamente nati a Livorno.

PROGRAMMA

Sabato 17 maggio: ore 14:00 – 18:00

INFORMAZIONI

www.biennalelivorno.it

Evento: “La Belle Époque del Gusto” Luogo: Grand Hotel Palazzo – Livorno Ingresso: gratuito e ticket degustazioni

A cura di Enoturistica Nell’ambito della Biennale del Mare – Blu Livorno 2025

Per contatti stampa e approfondimenti: [email protected] +39 335 1376296 www.enoturistica.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©