Alla Biennale UnderWater – I Vini degli Abissi al Grand Hotel Palazzo

Sabato 17 maggio dalle ore 18:30 alle 20:30, al Grand Hotel Palazzo, Enoturistica e AIS Livorno presentano “UnderWater – I Vini degli Abissi”, una degustazione tematica all’interno della Biennale del Mare – Blu Livorno dedicata ai vini affinati in profondità marine.

Insieme ai sommelier professionisti di AIS Livorno, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra tre vini provenienti da tre territori diversi, scopriremo tre vini di tre territori diversi prodotti ognuno affinato con tecniche differenti. L’esperienza permetterà di esplorare le caratteristiche sensoriali, le sfide tecniche e le suggestioni legate a un metodo produttivo sempre più affascinante per il mondo del vino, in un contesto unico come quello della Sala degli Stucchi del Grand Hotel Palazzo. L’evento è riservato a un massimo di 30 partecipanti, per garantire un’esperienza attenta, intima e curata nei dettagli. “UnderWater” non è solo una degustazione, ma un racconto tra profondità e memoria, tra innovazione e rispetto per il tempo e per l’ambiente, nel cuore di una città che del mare ha fatto cultura.

INFORMAZIONI

https://www.biennalelivorno.it/

Evento: “UnderWater – I Vini degli Abissi” Data: sabato 17 maggio 2025 Orario: 18:30 – 20:30 Luogo: Grand Hotel Palazzo, Sala degli Stucchi – Livorno

Posti disponibili: 30 (prenotazione obbligatoria)

Per prenotazioni e informazioni: [email protected] +39 335 1376296

Evento a cura di Enoturistica in collaborazione con AIS Livorno, all’interno della Biennale del Mare – Blu Livorno 2025.

