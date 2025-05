Bandierine e grandi tele, il lungomare si fa bello per la Biennale

Il sindaco Salvetti: "La Biennale rappresenta un evento di grande spessore per la città, in termini di contenuti offerti, e uno strumento per dare sprint e velocità a tutta una serie di interventi propedeutici a rendere la città più bella"

La Biennale del Mare e dell’Acqua (dal 14 al 17 maggio, www.biennalelivorno.it) si avvicina e il lungomare, in particolare dalla Bellana alla Terrazza Mascagni, si fa ancora più bello. Da una parte con l’installazione, ai lampioni della passeggiata, delle bandierine dedicate ai personaggi di Livorno come Modigliani, Scarronzoni, Palli, Ciampi, Caproni, Picchi e Nadi. Dall’altra con la copertura delle baracchine attraverso grandi teli con immagini e citazioni legate al mare e all’acqua. I lavori di copertura delle due baracchine davanti al moletto Nazario Sauro sono stati completati oggi. Il sindaco Salvetti: “La Biennale rappresenta un evento di grande spessore per la città, in termini di contenuti che saprà offrire, ma rappresenta anche uno strumento per dare sprint e velocità a tutta una serie di interventi propedeutici a rendere la città più bella. Tra questi interventi rientrano appunto l’abbattimento, avvenuto, delle baracchine davanti all’acquario e la copertura delle altre (che saranno abbattute successivamente). La copertura che abbiamo scelto è caratterizzata dal brand dell’evento e da una serie di immagini e frasi ispirate al mare. Inoltre, sempre con lo stesso concetto di riqualificare il lungomare abbiamo liberato e rifunzionalizzato il terzo Hangar degli ex depositi Atl che aprirà per ospitare l’Expo di Blu Livorno”.

