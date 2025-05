Biennale, agli Hangar il convegno “Il Futuro sostenibile e tecnologico in Regione Toscana”

Appuntamento da non perdere la mattina del 15 maggio all’interno del vasto programma della Biennale del Mare e dell’Acqua (14-18 maggio) agli Hangar Creativi di via Meyer, 65. Dalle 9 alle 11 sul palco principale si svolgerà infatti il convegno dal titolo “Il futuro sostenibile e tecnologico in Regione Toscana: progettazione innovativa, digitalizzazione degli asset e valutazione ambientale”.

Infrastrutture, transizione ecologica e innovazione digitale: il futuro è adesso. In un’epoca di profonda trasformazione tecnologica e di accelerata transizione ecologica, il convegno promosso da Alfa Solutions S.p.A. si propone come un hub di confronto strategico tra istituzioni, imprese pubbliche e private.

Un’occasione unica per esplorare — con approccio tecnico e visione sistemica — le sfide e le opportunità legate alla progettazione sostenibile degli impianti, alla digitalizzazione degli asset e alla valutazione ambientale integrata, oggi elementi chiave per uno sviluppo infrastrutturale sicuro, efficiente e in linea con una normativa in continua evoluzione. Grazie agli interventi di esperti con consolidata esperienza nei settori impiantistico, ambientale e digitale, verranno condivisi casi concreti, strumenti operativi e scenari futuri utili per la pianificazione e la gestione dei progetti infrastrutturali.

L’evento si rivolge in particolare a Amministratori Delegati, Direzioni Generali, Direzioni Tecniche, RUP, enti regolatori, organismi pubblici e operatori del settore pubblico e privato. Un momento da non perdere per chi guida il cambiamento e vuole farsi trovare pronto.

Il programma

Benvenuto e introduzione

Massimo Ferrari – Amministratore Delegato, Alfa Solutions S.p.A.

Ad aprire i lavori sarà l’Amministratore Delegato di Alfa Solutions, con una riflessione sul ruolo delle società Multidisciplinari come attori chiave nella transizione ecologica e nella digitalizzazione dei processi infrastrutturali pubblici e privati.

Il progetto HUB fanghi-FORSU di Livorno: un modello integrato di trattamento sostenibile

Michele Del Corso – Direttore LOB Progettazione, ASA

Il cuore dell’intervento sarà la presentazione dell’HUB FORSU di Livorno: una piattaforma innovativa che integra il trattamento dei fanghi di depurazione con quello della FORSU, in un’ottica di economia circolare. Un progetto emblematico che unisce sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e ottimizzazione gestionale.

Valutazione ambientale nei progetti di opere e impianti: obblighi, strumenti e prospettive

Luigi Settembrini – Responsabile Settore Permitting, Alfa Solutions

Dalle fasi di progettazione, all’affidamento degli appalti, un approfondimento su obblighi e strumenti per la misurazione dell’impatto ambientale e della sostenibilità delle opere, a supporto di decisioni tecniche trasparenti e soluzioni progettuali a basso impatto e alta efficienza.

Digitalizzazione degli asset impiantistici: dalla modellazione BIM alla gestione predittiva

Marta Sole – BIM Manager, Alfa Solutions

Dalle fasi di progettazione all’asset management, un intervento dedicato alla digitalizzazione nel ciclo di vita degli impianti, attraverso l’uso di metodologia BIM e workflow SCAN to BIM finalizzati all’implementazione su piattaforme di gestione integrata. Focus sull’efficienza operativa, la tracciabilità informativa e le sinergie con la sostenibilità.

Moderazione e coordinamento lavori

Matteo Cantagalli – Responsabile Area Ingegneria e Direttore Tecnico, Alfa Solutions

Guiderà il dialogo tra i relatori e i partecipanti, stimolando il confronto tra approcci istituzionali, tecnici e industriali, con uno sguardo prospettico sulle sfide infrastrutturali del prossimo decennio.

Conclusioni e Q&A

Spazio dedicato a domande e riflessioni finali da parte del pubblico e dei rappresentanti istituzionali presenti.

