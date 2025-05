Blu Livorno, il programma di oggi

Venerdì 16 maggio focus su servizi idrici e agricoltura costiera e come sempre non mancheranno mostre, iniziative di spettacolo, proposte food sostenibili, attività sportive e di scoperta del territorio in chiave turistica e le visite alle attrazioni storico-architettoniche legate al mare e all’acqua

Giro di boa per la prima Biennale del mare e dell’acqua – Blu Livorno in corso a Livorno fino a sabato 17 maggio. Al centro della manifestazione, organizzata dal Comune di Livorno, ci sono l’ambiente e la sostenibilità, ma trovano spazi fisici e di riflessione anche l’economia, l’innovazione e le tecnologie del mare. A seconda dei contesti, il taglio sarà di volta in volta scientifico, tecnico o promozionale. Ma Blu Livorno si rivolge a tutti, prevedendo un’importante attività culturale, divulgativa e di intrattenimento sui temi “mare e acqua” che si espliciteranno attraverso mostre, iniziative di spettacolo, proposte food sostenibili, attività sportive e di scoperta del territorio in chiave turistica, con visite alle attrazioni storico-architettoniche legate al mare e all’acqua.

Venerdì 16 maggio: focus su servizi idrici e agricoltura costiera

Acquario di Livorno

Dalle 10.00 alle 12.30, Presentazione progetto WTAG con dimostrazione in vasca della tecnologia W -Sense. WTAG è un innovativo sistema per monitorare la biodiversità sottomarina con Gps e tecnologie wireless. Viene presentato dall’AMP Secche della Meloria, grazie ad un finanziamento PNRR di quasi 200mila euro legato al programma di ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità. Con questo sistema sarà possibile monitorare da remoto l’habitat della Meloria in tempo reale, per avere dati sempre aggiornati ed altamente attendibili, utilizzabili per studi, ricerche e per salvaguardare al meglio la AMP.

Dalle 15.00 alle 18.00, Osservatorio Toscano per la Biodiversità. La sua costituzione ha consentito alla Regione Toscana di creare un sistema integrato e coordinato con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT), le Università toscane, la Direzione Marittima, l’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana (IZSLT), i Centri di ricerca, le Associazioni di categoria delle attività produttive e quelle coinvolte nello studio e nell’osservazione dei mammiferi marini, delle tartarughe marine, nonché di tutti i settori interessati alle problematiche della conservazione e dello studio dell’ambiente marino operanti in Toscana. Presenziano l’Assessora regionale all’ambiente Monia Monni e l’Assessora comunale alla mobilità sostenibile Giovanna Cepparello.

Hotel Palazzo

Dalle 9.30 alle 13.00, il convegno a cura di ARERA – ANBI Il contributo del comparto agricolo alla resilienza idrica. Le best practices dei Consorzi di Bonifica ed i benefici (potenziali) del riuso delle acque reflue con una ampia tavola di confronto sui temi della sostenibilità Agricola nel contesto dei cambiamenti climatici. Partecipano Annalisa Corrado, Membro del Parlamento Europeo, Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Manfredi Potenti, Relatore DL Ambiente al Senato e Stefania Saccardi, Assessora all’Agroalimentare della Regione Toscana.

Palazzo Pancaldi

L’intera giornata sarà dedicata a Servizi idrici nelle aree costiere: fra i cambiamenti climatici e le sfide dei nuovi obiettivi comunitari. Dalle 9.00 alle 13.00 il focus sarà sulle strategie del servizio di prelievo, potabilizzazione e distribuzione delle acque potabili: dalla protezione della risorsa alla dissalazione, fra analisi di sostenibilità e safety plan. Focus sulla Direttiva (UE) 2020/2184, il cui slogan è “Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale”. Fra le novità, l’aggiornamento dell’elenco dei parametri da sottomettere a controllo, l’analisi di rischio sanitario, la trasparenza, la qualità dei materiali nonché l’aumento della salinizzazione delle falde, fattore che riduce la disponibilità di risorse di qualità.

Dalle 14.30 alle 18.00, l’excursus riguarderà le strategie per il servizio di raccolta depurazione e riutilizzo delle acque e la sfida della neutralità energetica con riferimento alle direttive UE acque reflue 3019/24 e acque potabili 2020/2184. La nuova direttiva UE sul trattamento delle acque reflue urbane estende il proprio campo di applicazione agli agglomerati più piccoli, con l’obiettivo di coprire più inquinanti, compresi i microinquinanti, e contribuire alla neutralità energetica prevedendo il raggiungimento di nuovi e più sfidanti livelli di depurazione delle acque da destinare al riutilizzo. Sarà presente il sindaco di Livorno Luca Salvetti con Cispel Toscana e Utilitalia. Il ciclo di conferenze è organizzato da ASA spa.

Il convengo è a cura di ASA – Azienda Servizi Ambientali Spa.

Hangar Creativi

Alle 9.30, palco Expo, Essentials Chemicals Italy S.p.A. (Gruppo Solvay) propone: Un esempio di Circolarità e Sostenibilità a Livorno.

Alle 10.30, Grundfos parlerà di Soluzioni di dissalazione che combattono la scarsità idrica del pianeta; alle 11.00 Mare di legalità, progetto patrocinato dalla Presidenza della Repubblica per il recupero delle barche confiscate alla criminalità organizzata, importante evento promosso dalla Lega Navale di Livorno; alle 12.00, con Banco BPM, verrà affrontato il tema della sostenibilità economica dei grandi progetti Banca e imprese insieme per una crescita sostenibile

Dalle 10.30 alle 13.00, si tratterà di Modelli di cantieristica sostenibile. Dalle aree di cantiere alla progettazione delle imbarcazioni, fino all’uso dell’intelligenza artificiale: focus sul ruolo e sulle attività del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana. Il convegno è a cura di Azimut Benetti Navigo.

Dalle 14.30, Il turismo lungo la costa: dal mare al territorio, dai porti alla nautica. I numeri del turismo del mare: come è cambiato negli ultimi 10 anni e quali sono le prospettive-Crociere e nautica da diporto-Città e mare. Il convegno, organizzato da AdSP MTS e coordinato da Toscana Promozione Turistica, vedrà partecipare esponenti del mondo turistico, portuale e della nautica per approfondire il rapporto tra costa, porti crocieristici e territorio. Organizzazione a cura di Toscana Promozione, Porto 2000, Comune, AdSP MTS.

Alle 15.00 Enegan- Innovazione e sostenibilità.

Ore 17.00 presentazione del Polo Logistica UNIPI e l’ITS.

Accademia Navale

Dalle 8.30 alle 16.00, Monitorare per proteggere: la sfida delle coste. L’evento, organizzato da Anci Toscana nell’ambito del progetto PROTERINA4Future e cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, rappresenta un’importante occasione di confronto tra amministratori locali, esperti e principali attori del settore, con l’obiettivo di esplorare soluzioni innovative per il monitoraggio e la gestione dei rischi climatici. In apertura, i saluti ​dell’Ammiraglio di Divisione dell’Accademia Navale Lorenzano Di Renzo e del Sindaco di Livorno Luca Salvetti con la presenza del Direttore del Ministero per la protezione civile e delle politiche del mare Stefano Corsini. Alle 10.00 il focus sarà su Dati e decisioni: nuove rotte per il monitoraggio dei cambiamenti climatici; alle 14.00, attenzione puntata sul progetto PROTERINA4Future, il 4° passo nella PROtezione dei TErritori dell’alto Tirreno dai Rischi Naturali; alle 15.00, Proteggere insieme: il ruolo strategico delle comunità nel monitoraggio dei territori.

Scoglio della Regina

Dalle 10.00 alle 11.00, UNIPI Robotica – “Il monitoraggio della biosfera in ambiente costiero con robot subacquei autonomi”. Nell’ambito dell’evento verranno presentati gli aspetti della ricerca che possono rendere un sistema di robot marini in grado di monitorare, per applicazioni di ecologia, i fondali costieri in autonomia ma allo stesso tempo interagendo con l’operatore a terra in modo da porta a terra una grande quantità di informazioni utili per la comprensione degli ecosistemi sommersi.

Dalle 14.30 alle 18.00, Le associazioni come trait-d’union tra scienza e territorio. Il mare è una risorsa preziosa, da tutelare e valorizzare, ma la sua protezione non può essere solo un compito della comunità scientifica o delle istituzioni: è un impegno che riguarda tutti noi. Sarà un pomeriggio di incontri e testimonianze con rappresentanti di associazioni ambientaliste, gruppi di ricerca, diving center e realtà locali che operano per la salvaguardia del mare e la valorizzazione delle sue risorse.

Ore 18.00 – 20.00 “La giornata delle Associazioni del mare”. Degustazione per i partecipanti al convegno a cura di Enoturistica.

Terrazza Mascagni

Alle 16.00, al Teatro terrazza, un focus con la Guardia Costiera sul tema della sicurezza nell’accoglienza delle navi di migranti.

Le altre attività, tra divulgazione, spettacoli, tour in battello e le visite alle “attrazioni dell’acqua”

Terrazza Mascagni

Al centro del suggestivo affaccio a mare c’è il Teatro della Terrazza dedicato a dibatti e spettacoli. Sempre alla terrazza, è stata allestita un’area ristorazione (aperta dalle 9.30 alle 19.30) per promuovere specificità culinarie curate da Slow Food, un’area istituzioni e un’area associazioni.

Dalle 9.00 alle 13.00 il grande evento per le Scuole Un mare di Amici, con esercitazione della Guardia Costiera, in collaborazione con Asl Arpat e la presenza delle massime autorità. Sarà allestito il villaggio della protezione civile: Vigili del Fuoco, i servizi tecnico nautici del porto (Rimorchiatori, Piloti, Ormeggiatori), il Centro Interuniversitario di Biologia Marina, il Consorzio LAMMA, il CNR-Istituto per la Bioeconomia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, il WWF, la Lega Navale Italiana, la Polizia Provinciale, le associazioni Marevivo e Acchiapparifiuti. Presenti anche Croce Rossa Italiana, Misericordia e SVS. Gli studenti, che verranno anche dalla provincia per la chiusura del progetto, avranno la possibilità di sperimentare con i simulatori le migliori tecnologie per proteggere il mare e di avvicinarsi all’attività di volontariato.

Ore 9.00 – 13.00 Esercitazioni in mare con cani da salvamento.

Ore 15.00 – 23.00 Osservazioni del cielo a cura di Associazione Alsa.

Dalle 16.00 Mare che accoglie. Tavola rotonda sulle migrazioni e sulle operazioni di salvataggio e accoglienza. Nel corso dell’iniziativa si cercherà di collocare il momento dello sbarco all’interno del più generale fenomeno delle migrazioni che segnano il nostro tempo. Chi sono le persone che si mettono in mare rischiando la vita per raggiungere le coste europee? Da cosa fuggono? Cosa avviene in mare? Come avvengono le procedure di salvataggio? Cosa accade dopo lo sbarco?

Ore17.00 – 19.00 Urban sketching con Daniele Caluri e Alberto Pagliaro. Attività di disegno itinerante en plein air con i due noti fumettisti. Disegnare rapidamente ovunque si sia; schizzare sulla carta una scena, uno spazio o un ambiente; fermare atmosfere e luci sul tuo taccuino. Partenza dallo stand della Fondazione Trossi Uberti. Dalla Terrazza Mascagni l’evento di Urban Sketching sarà itinerante nei luoghi della Biennale: Terrazza Mascagni, Scogli della Regina, Villa Mimbelli, San Jacopo

Alle 21.00, per il Festival sull’Umorismo: Antani. Comicità e satira come se fosse Woke, prodotto da Fondazione Livorno, presso il Tendone della Terrazza Mascagni tutti ai blocchi di partenza con “Strangers in the night”: la maratona di standup comedy condotta e orchestrata da Luca Bottura per indagare e analizzare il percorso di una scrittura comica; un viaggio tra identità territoriali, di genere e d’arte con Francesco De Carlo, Ghemon, Monir Ghassem, Laura Pusceddu.

Scoglio della Regina

Ore 18.00 – 18.30 Danze di mare e di sogni. Un’azione coreografica site-specific ideata da Chelo Zoppi per Blu Livorno. Una performance itinerante che unisce danza contemporanea e musica dal vivo in due suggestivi approdi della costa livornese: lo Scoglio della Regina e il moletto di San Jacopo in Acqua Viva.

Acquario di Livorno

Alle 18.00 sarà l’Acquario di Livorno ad ospitare, presso la sua Sala Panoramica, il primo appuntamento del Festival sull’Umorismo: Antani. Comicità e satira come se fosse Woke, prodotto da Fondazione Livorno. Si comincia con una domanda: com’è cambiata la satira al tempo dell’Intelligenza Artificiale? Risponde l’appuntamento “La satira e la comicità da Alto Gradimento all’AI”: usi, costumi, metodi, deontologia e qualche risata – vera e artificiale – nell’anteprima di Antani 2025, in cui il direttore – e agitatore – Luca Bottura dialoga con un ospite a sorpresa.

Cantieri Benetti e Lusben

Ore 10.00 – 17.00, Visite a Nave Leonardo” e al veliero L’isola della vela”. La Nave Leonardo è una Unità polivalente di ricerca costiera che affianca l’Unità maggiore Alliance nella peculiare attività condotta dal North Atlantic Treaty Organization (NATO) attraverso il Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) nel settore della ricerca e della sperimentazione, con particolare riferimento al campo ambientale e dell’acustica subacquea. “L’isola della vela” è invece l’imbarcazione del primo viaggio della via Francigena del mare

Granai e giardino di Villa Mimbelli

Ore 10.00 – 20.00 Corto Maltese. Sulle rotte dell’avventura. Uno spin-off artistico della mostra monografica di Hugo Pratt in corso a Siena (fino al 22 maggio). Hugo Pratt è l’autore che ha disegnato e raccontato, attraverso i suoi personaggi, il vasto universo del viaggio reale e immaginario. Con linee sottili o marcate e con tenui acquerelli, ha trasformato. Corto Maltese in un’icona del libero marinaio sempre in partenza verso lontane isole del tesoro, in un mondo in cui è ancora possibile sognare. In questa mostra si vuole introdurre il visitatore ai molteplici aspetti di questo personaggio, diventato internazionalmente simbolo di invito al viaggio e alla scoperta.

Ore 10.00 – 20.00 Museo Mediceo di Livorno.

Ore 09.00 – 18.00 Mostra di auto Mercedes d’epoca (giardino di Villa Mimbelli) – Stand Banca BPM

Ore 18.00 L’avventura di Pratt. Leggere le tavole del grande maestro veneziano. Daniele Caluri e Alberto Pagliaro, fumettisti di rilievo internazionale, saranno le guide d’eccezione alla mostra dedicata a Hugo Pratt e al suo immortale personaggio d’invenzione Corto Maltese. La vita rocambolesca di Ugo Eugenio Prat (1927-1995), l’invenzione e la fortuna di Corto Maltese, le avventure scritte e disegnate dal fumettista, lo stile delle tavole e molti altri trucchi del mestiere saranno raccontati da due autori che, come Pratt, hanno fatto della letteratura illustrata il loro pane quotidiano. Daniele Caluri e Alberto Pagliaro sono due noti fumettisti italiani, che pubblicano con famose case editrici internazionali. Insegnano urban sketching, fumetto e disegno del nudo dal vero a Villa Trossi.

18.00 – 20.00 “Sorsi di avventura”, Granai di Villa Mimbelli. Un viaggio tra Francia, Spagna e Oceano Pacifico ala scoperta dei vini e dei paesi che hanno ispirato le grandi avventure del mare. A cura di Enoturistica.

Hangar Creativi

Ore 14.30 – 18.00 Mar è – Mostra fotografica. Andrea Dani

Ore 14.30 – 18.00 I modellini dei Cantieri Orlando, a cura di Carmelo Triglia

Ore 16.00 Presentazione del libro Per mare. Storie di merci, destini di uomini, disuguaglianze globali con il professor A. Pappalardo.

Ore 21.00 Spettacolo “Chi siamo noi”, di Gabriele Benucci e Fabrizio Bradi, con Fabrizio Brandi e Massimo Signorini (fisarmonica). Ripercorrere la storia della Compagnia Lavoratori Portuali significa comprendere i motivi dello stretto legame tra il porto e la sua città, gettare una luce sul ruolo economico, sociale e culturale giocato dalla Compagnia, comprendere lo sfondo politico su cui quest’azione ha potuto svilupparsi e dare valore alla funzione svolta per lo sviluppo dello scalo labronico. Ma parlare della Compagnia significa anche trattare di lavoratori e lavoratrici che puntarono sull’autogestione per costruire il loro futuro di riscatto sociale e le cui pratiche dell’agire si sono estese col tempo dal lavoro alla politica economica, agli indirizzi politici, al sapere e alla cultura.

San Jacopo in Acquaviva

09.00 – 20.00 Mercatino del blu. Creazioni artigianali, oggetti del passato e curiosità

09.30 – 17.00 Visite alla Cripta di San Jacopo

9.30 – 11.00 – Docufiction. Storia del Lazzeretto di Livorno. Conferenza

11.00 – 12.00 La storia – Eventi e testimonianze del passato tra San Jacopo e l’Accademia.

11.30 – 13.30 / 15.00 – 17.00 Immersioni con maschera, osservazioni ecosistema marino (snorkeling)

10.00 – 18.00 Docufilm. La storia dei luoghi della Biennale e del porto (preso Baracchina bianca)

19.00 – 19.30 Danze di mare e di sogni. Azione Coreografica

Tour e visite

10.00 – 18.00 Barche a vela della Lega Navale a disposizione per tour con i cittadini e introduzione alla vela. Una uscita in barca a vela di 4 ore la mattina dalle 9.00 alle 12.30 e una uscita il pomeriggio dalle 14 alle 18. Partenza Andana degli Anelli – Porto Mediceo – ingresso porto davanti al monumento dei Quattro Mori. Per prenotare: [email protected], telefono: 0586512264 – 3534169230 – (martedì, giovedì, sabato dalle ore 09:00 alle 12:00). Per info www.lnilivorno.it

10.00 – 12.00 Tour della Meloria con possibilità di fare il bagno a cura di Cooperativa Azimut Pescatori

9.30 – 12.30 /14.30 – 16.30 Oggi vado in Meloria anch’io. Barca Sportinsieme Livorno aps in collaborazione con INAIL. Il trasferimento è gratuito per assistiti e accompagnatori INAIL.

12.30 – 14.30 / 15.00 – 17.00 Tour della Meloria con aperitivo Enoturistica con possibilità di fare il bagno

09.00 – 18.30 Visite alla Gran Conserva d’Acqua – Acquedotto di Livorno, Cisternone aperto. La Biennale rende possibile visitare la Gran Conserva dell’acqua del Cisternone: il monumentale serbatoio in stile neoclassico – tuttora in funzione – costruito per volere del Gran Duca di Toscana Leopoldo II su progetto dell’architetto Pasquale Poccianti. L’organizzazione dell’apertura è a cura del Gestore del Servizio Idrico Integrato, ASA SpA.

10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 Visite alle Terme del Corallo e alla Sala della Mescita. 16.30 Fausto Bonsignori “Idrologia medica, la magia curatrice delle acque”. Gli studenti del Liceo Musicale Niccolini Palli si alterneranno al pianoforte a ricreare l’ambientazione dei tempi in cui le Terme del Corallo erano in piena attività. Dalle 17.30 alle 18.00 saluto al giorno con Scilla Lenzi al pianoforte e la mezzo soprano Laura Brioli.

15.00 – 17.00 Visite alle sorgenti monumentali Leopoldine (andata e ritorno dalla Biennale). L’Acquedotto Leopoldino, inaugurato nel 1842, rappresenta l’acquedotto storico a servizio della città di Livorno. Anche questa visita è a cura del Gestore del Servizio Idrico ASA SpA e di City Sightseeing. L’evento è a numero chiuso, prenotare al 339 6281382 (informare anche in caso di disdetta allo stesso numero).

16.30 – 17.30 Tour in battello nei Fossi Medicei. Partenza da Scali Novi Lena. In occasione della Biennale del Mare non poteva mancare l’originale ed affascinante viaggio a bordo del battello Marco Polo che navigherà tra i fossi medicei alla scoperta della storia e delle tradizioni della “Bella Livorno” cantata da Bobo Rondelli. Partendo dallo specchio d’acqua della Darsena Nuova ci si addentrerà nel porto incontrando imponenti fortezze per poi percorrere gli antichi luoghi del lavoro portuale come vecchi scalandroni e storiche cantine che si affacciano a pelo d’acqua nel suggestivo quartiere della Venezia. Emozionante il passaggio sotto il ponte di Piazza Repubblica la piazza ponte più larga d’Europa. Navigare tra le vie d’acqua è un’occasione unica per vivere la città da una insolita prospettiva.

Ore 18.00 Il battello della Biennale del mare con degustazione di vini a bordo

18.45 – 20.00 Lungomare ad arte: dai Quattro Mori alla Chiesa di San Jacopo

La Biennale del Mare e dell’Acqua – Blu Livorno è sostenuta da un nutrito numero di stakeholder economici nazionali e territoriali. Al QR-Code sottostante gli enti patrocinatori, gli sponsor, i partner e i sostenitori della manifestazione.

