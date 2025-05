Blu Livorno, il programma di oggi e della cerimonia di chiusura

La Terrazza Mascagni, cuore della Biennale, ospiterà dalle 17.30 le attività di chiusura. Tra gli eventi di oggi l’inaugurazione del Cammino delle acque e del mare che, dalla mattina, sarà percorso da centinaia di partecipanti in spostamento dalle Sorgenti Leopoldine e dal Santuario di Montenero fino a San Jacopo in Acquaviva. E alle 19.00 in punto, mentre la Banda città di Livorno intonerà gl’inni d’Italia e d’Europa, le “Freccette tricolori” dell’Aeroclub Federico Citi di Pisa sorvoleranno la Terrazza disegnando nel cielo il tricolore nazionale

Sarà la Terrazza Mascagni ad ospitare, a partire dalle 17.30, l’avvio della cerimonia di chiusura della prima Biennale del mare e dell’acqua – Blu Livorno. Alle 17.30, all’interno della Tensostruttura della Regione, il CONI premierà i ragazzi che avranno partecipato alle attività sportive della giornata. Sulla Terrazza panoramica dell’Acquario di Livorno si terrà quindi con la presentazione del comodato al Comune di Livorno da parte di Azimut-Benetti S.p.A di cinque cannoni navali francesi del ‘700, seguita dalla consegna dei premi Blu Livorno a “Chi ama il mare e l’acqua”: i nomi dei premiati saranno svelati a breve. Quindi, un brindisi, curato da Fisar, con sponsor e sostenitori della manifestazione. Infine, alle 19.00 in punto, mentre la Banda città di Livorno intonerà gl’inni d’Italia e d’Europa, le “Freccette tricolori” dell’Aeroclub Federico Citi di Pisa sorvoleranno la Terrazza disegnando nel cielo il tricolore nazionale.

Livorno Crocevia di itinerari culturali e storici, terrestri e marittimi: a piedi, in bici, a cavallo e in barca

La conclusione della prima Biennale del mare e dell’acqua – Blu Livorno sarà salutata anche dall’inaugurazione sul campo del Cammino delle acque e del mare che, dalla mattina, sarà percorso da centinaia di partecipanti in spostamento dalle Sorgenti Leopoldine e dal Santuario di Montenero fino a San Jacopo in Acquaviva. Tappa intermedia, l’Ippodromo Caprilli. Qui, bikers, pellegrini e cavalieri si raduneranno e, percorrendo la pista ciclabile di Viale Italia, alle 16.30 arriveranno alla chiesa di San Jacopo in Acquaviva per la benedizione delle delegazioni e dei convenuti. Parteciperanno rappresentanti di Fitetrek Toscana, Accademia Navale, Cammino di San Jacopo, Via dei Navicelli, Cammino di Santa Giulia, Associazione Costiera di Calafuria e una rappresentanza di “Parte Guelfa di Firenze”. Alle 16.45, con imbarcazione condotta dagli allievi dell’Accademia Navale di Livorno, consegna del “testimone” del viaggio del Principe Cosimo III de’ Medici al Comandante dell’imbarcazione “L’Isola della Vela” in attesa in rada davanti al moletto di San Jacopo in Acquaviva insieme da altri natanti. Alle 17.00 è prevista la partenza via mare – primo evento di pellegrinaggio marittimo da Livorno – di un gruppo di pellegrini della Comunità Toscana “Il Pellegrino”, dell’associazione Costiera di Calafuria e del Comitato promotore Itinerari Marittimi, per il “Viaggio zero” da San Jacopo in Acquaviva verso Barcellona. L’imbarcazione “Isola della vela” percorrerà il tratto italiano del Viaggio del Principe Cosimo III de’ Medici, futuro Granduca di Toscana, che partito da Firenze in carrozza, prese il mare a Livorno su due galere e proseguì fino a Barcellona, per poi raggiungere Santiago di Compostela/Finisterre. Il progetto, che prende il via in questa prima Edizione con “Viaggio zero”, sarà sottoposto ai convenuti e alle Autorità e proposto per la seconda biennale del Mare. Aderiscono all’iniziativa Gruppo archeologico paleontologico Livornese, Confraternita di Santa Giulia, Cammino di San Jacopo, Proloco Livorno, Cammini d’Etruria, Cammino dei Tirreni, Costiera Calafuria, CAI, OSC WWF, Associazione Giro Cacciucco bikers.

