Blu Livorno, il programma di oggi

Al centro della manifestazione, organizzata dal Comune di Livorno, ci sono l’ambiente e la sostenibilità, ma trovano spazi fisici e di riflessione anche l’economia, l’innovazione e le tecnologie del mare

Secondo giorno per la prima Biennale del mare e dell’acqua – Blu Livorno in corso fino a sabato 17 maggio a Livorno. Dopo l’inaugurazione ufficiale alla Terrazza Mascagni, l’avvio dei lavori all’Accademia Navale e il taglio dei nastri agli Hangar Creativi per l’EXPO Blu Livorno e ai Granai di Villa Mimbelli per lo spinoff della mostra su Hugo Pratt, oggi la Biennale entra nel vivo, con decine di appuntamenti sia di carattere tecnico-scientifico che indirizzati al grande pubblico. Al centro della manifestazione, organizzata dal Comune di Livorno, ci sono l’ambiente e la sostenibilità, ma trovano spazi fisici e di riflessione anche l’economia, l’innovazione e le tecnologie del mare. A seconda dei contesti, il taglio sarà di volta in volta scientifico, tecnico o promozionale. Ma Blu Livorno si rivolge a tutti, prevedendo un’importante attività culturale, divulgativa e di intrattenimento sui temi “mare e acqua” che si espliciteranno attraverso mostre, iniziative di spettacolo, proposte food sostenibili, attività sportive e di scoperta del territorio in chiave turistica, con visite alle attrazioni storico-architettoniche legate al mare e all’acqua. Le iniziative scientifiche: al centro dei lavori porti, erosione costiera e ricerca.

Palazzo Pancaldi

Dalle 9.00, al Centro Congressi del Palazzo Pancaldi, si parlerà di Erosione costiera: cause e interventi efficaci, un convegno curato dal Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina (Cibm) in cui si analizzeranno le cause dell’erosione costiera, valutando le soluzioni adottate lungo la Penisola, i loro successi, i loro limiti e le prospettive future, con particolare attenzione agli scenari legati al cambiamento climatico che prevedono un concreto rischio di innalzamento del livello del mare e di regressione della linea di riva. Quindi, alle 14.30, si tratterà di Posidonia oceanica: da problema dello spiaggiamento a risorsa contro l’erosione, a cura del Cibm, in cui la Posidonia verrà trattata come elemento chiave nella mitigazione dell’erosione costiera. Saranno approfondite le strategie di protezione e ripristino di questa risorsa, evidenziando il ruolo della Posidonia spiaggiata e le opportunità per trasformare una problematica ambientale in una risorsa nell’ottica di un’economia circolare. I due appuntamenti rappresentano un’opportunità di confronto tra ricercatori, tecnici, amministratori e operatori del settore, con l’obiettivo di creare sinergie e mettere a sistema competenze multidisciplinari.

Hangar Creativi

Gli Hangar Creativi ospiteranno due convegni entrambi a cura dall’Autorità di Sistema Portuale MTS. Il primo, alle 9.30, dal titolo Logistica e sostenibilità – Lo sviluppo dei porti toscani e i collegamenti con l’Europa, tratterà del ruolo del porto come driver di sviluppo del territorio alla luce delle sfide economiche e geopolitiche globali e si avvarrà del contributo di esponenti di rilievo del mondo marittimo e portuale e del coordinamento del Centro Studi SRM (collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo). Verranno forniti spunti di analisi e riflessione per il Sistema portuale del tirreno Settentrionale, cercando di individuare percorsi di sviluppo da intraprendere per questa grande infrastruttura e la collegata esigenza di adeguare e reperire le figure professionali necessarie con adeguate ed innovative proposte formative. Il secondo incontro è previsto dalle 14.30 alle 18.00 e riguarderà Energia della costa: i porti come catalizzatori di investimenti verdi. Il focus sarà su innovazione tecnologica e transizione energetica, con tre panel di relatori che si proporranno come obiettivo quello di fornire una panoramica sulle potenzialità dell’idrogeno come vettore energetico, approfondendo la maturità delle tecnologie attualmente disponibili e la loro immediata applicabilità nei porti, ponendo particolare attenzione agli investimenti necessari per avviare le prime fasi di produzione e distribuzione. Durante le sessioni saranno anche toccati temi quali il grado di preparazione degli armatori a adottare nuove tecnologie basate sull’idrogeno verde e il ruolo cruciale delle collaborazioni internazionali per lo sviluppo dell’economia dell’idrogeno e delle infrastrutture portuali nel Mediterraneo (Saranno presenti ospiti internazionali, il pubblico è pregato di venire dotato di cuffie per collegarsi con il sistema di traduzione simultanea messa a disposizione dalla Biennale). Sempre agli Hangar Creativi, dalle 9.00 alle 11.00, ma sul palco Expo, focus su grandi progettazioni con Alfasolution del gruppo IREN che presenterà Il futuro sostenibile e tecnologico in Regione Toscana: progettazione innovativa, digitalizzazione degli asset e valutazione ambientale. Un’occasione unica per esplorare, con approccio tecnico e visione sistemica, le sfide e le opportunità legate alla progettazione sostenibile degli impianti, alla digitalizzazione degli asset e alla valutazione ambientale integrata, oggi elementi chiave per uno sviluppo infrastrutturale sicuro, efficiente e in linea con una normativa in continua evoluzione. Grazie agli interventi di esperti con consolidata esperienza nei settori impiantistico, ambientale e digitale, verranno condivisi casi concreti, strumenti operativi e scenari futuri utili per la pianificazione e la gestione dei progetti infrastrutturali.

Alle 17.00 Energie in porto. Proposte di Legambiente.

Scoglio della regina

Allo Scoglio della Regina, dalle 09.00 alle 17.00, una giornata dedicata a Ricerca e innovazione per il mare e l’ambiente, con focus sul ruolo del CITEM (Centro per l’Innovazione delle Tecnologie del Mare di Livorno) nella conoscenza e nella cura del mare. Il percorso illustra l’evoluzione delle tecniche di monitoraggio marino, integrando metodologie tradizionali e tecnologie innovative. Tutti i laboratori coinvolti, parte del CITEM, mostrano le sinergie per analizzare dati meteorologici, tracciare isole di plastica, studiare l’oceanografia, monitorare gli ecosistemi costieri, valutare le risorse ittiche e l’impatto del turismo. Inoltre, si approfondiscono le applicazioni delle telecomunicazioni e delle tecnologie robotiche avanzate per la sicurezza e la gestione del mare, culminando in sistemi integrati per modelli predittivi. Gli eventi della mattina sono riservati alla scuole. Per le visite guidate e per gli eventi del pomeriggio, aperti a tutti, è necessaria la prenotazione: [email protected], tel. 0586 820342

Acquario di Livorno

All’Acquario, alle 9.00, Il mare delle meraviglie. L’evento si configura come una giornata ricca di approfondimenti e dibattiti scientifici, dedicata alle tematiche della biodiversità marina, della conservazione degli habitat naturali e dello sviluppo sostenibile. Relatori di eccellenza provenienti da istituzioni prestigiose si alterneranno sul palco, illustrando studi e proposte innovative per la tutela degli ecosistemi marini del Tirreno e oltre. Alle 15.00, si torna a parlare di portualità con il convegno Sicurezza nei porti: simulazione, extended reality e ingegneria strategica. L’intervento prevede di fornire una sintesi della nuova disciplina denominata Ingegneria Strategica che è un uso combinato di Data Analytics, Modeling, Simulation e Artificial Intelligence in closed loop con i dati reali per supportare le decisioni e la direzione di Sistemi Complessi. Si forniranno esempi specifici e strumenti di applicazione nei Porti e in Ambito Marittimo che impiegano appunto questo approccio congiuntamente con l’Extended Reality (i.e. Realtà Virtuale r Aumentata). Si condurranno dimostrazioni che prevedono, ove possibile, Esperienze Dinamiche interattive con l’audience presente. In particolare, si prevede di presentare Soluzioni sviluppate da un Simulation Team.

Hotel Palazzo

Alle 10.00, la presentazione del Progetto Epic “un mare privo di plastica” del programma Interreg Italia Francia marittimo – Arpat – Legambiente. L’evento presenta il progetto strategico tematico EPIC, sviluppato con azioni multiregionali mirate a definire modelli e soluzioni condivisi in tema di economia circolare, con una particolare attenzione al settore del riciclo delle materie plastiche disperse in mare. Saranno illustrate finalità, sfide e attività che caratterizzeranno i 4 anni di progetto, lasciando anche spazio per il confronto e lo scambio col pubblico.

Accademia navale

Ore 15.30 – 17.30 Le attività di ricerca dell’Istituto Idrografico della Marina, dal Mediterraneo alle aree polari. La conferenza illustrerà le attività di ricerca condotte dall’Istituto Idrografico della Marina (IIM), con particolare riferimento alle campagne multidisciplinari nel Mar Mediterraneo e nelle aree polari. Saranno presentati i principali strumenti e sensori utilizzati, i risultati ottenuti e le collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali, guardando alla crescente rilevanza delle regioni estreme nei contesti strategico e ambientale.

Le altre attività, tra divulgazione, spettacoli, tour in battello e le visite alle “attrazioni dell’acqua”

Terrazza Mascagni

Al centro del suggestivo affaccio a mare c’è il Teatro della Terrazza dedicato a dibatti e spettacoli. Questo, insieme all’Acquario, dal 16 al 18 maggio, ospiterà le proposte del Festival sull’Umorismo: Antani. Comicità e satira come se fosse Woke, prodotto da Fondazione Livorno. Sempre alla terrazza, è stata allestita anche un’area ristorazione (aperta dalle 9.30 alle 19.30) per promuovere specificità culinarie curate da Slow Food, un’area istituzioni, fra cui Capitaneria, Carabinieri e Polizia di Stato, e un’area associazioni, con un importante richiamo alla Livorno delle Nazioni e al tema dell’accessibilità al mare. Dalle 10.00 alle 12.00 l’incontro dal titolo Il mare che unisce: cibo e convivialità come strumenti di incontro interculturale. In questo evento si vuole guardare al mare non come spazio che divide, ma come ponte tra terre lontane, via di comunicazione e scambio. Lo si farà approfondendo il tema del cibo e della convivialità come facilitatori dell’incontro interculturale. Verrà dato spazio al racconto diretto, da parte dei rappresentanti di alcune comunità straniere, di come alcuni alimenti vengano declinati nelle varie tradizioni enogastronomiche. Modera l’assessore al sociale Andrea Raspanti. Alle 15.00 Il mare a tavola: Le politiche del cibo a Livorno. Sostenibilità, stagionalità e sicurezza alimentare nei nostri piatti. Con l’ambizione di promuovere l’educazione al consumo consapevole, anche quando si tratta di prodotti che vengono dal mare, l’incontro partirà da uno sguardo d’insieme sulle politiche del cibo che stanno prendendo corpo a Livorno, per arrivare a parlare di pesca responsabile e sostenibile, locale e stagionale, di sicurezza alimentare e di quanto il mare offre in termini di potenzialità economiche e di preziosi nutrienti. Presenzia l’assessora Giovanna Cepparello con delega alle politiche del cibo.

Dalle 15.00 alle 23.00 Osservazioni del cielo a cura di Associazione Alsa.

Scoglio della Regina

Ore 18.00 – 18.30 Danze di mare e di sogni. Un’azione coreografica site-specific ideata da Chelo Zoppi per Blu Livorno. Una performance itinerante che unisce danza contemporanea e musica dal vivo in due suggestivi approdi della costa livornese: lo Scoglio della Regina e il moletto di San Jacopo in Acqua Viva.

Acquario di Livorno

Alle 9.30, Perché è importante prendersi cura degli squali. Storie, nozioni e curiosità per rendere più amichevoli questi formidabili predatori del mare a fronte del rischio di perdere queste creature fondamentali per l’equilibrio marino. Alle ore 15.00 Conferenza pescatori, CP e CITIES disseminazione progetto life eu- sharks squali nel mediterraneo: identificarli, conoscerli e liberarli”. L’evento è indirizzato principalmente ai pescatori amatoriali e professionisti, alle autorità marittime e ai funzionari della Cites per riconoscere le specie, soprattutto quelle protette, imparando i metodi più corretti per l’interazione in sicurezza, nel caso in cui queste specie venissero rinvenute nelle reti.

Cantieri Benetti e Lusben

Ore 10.00 – 17.00, Visite a Nave Leonardo” e al veliero L’isola della vela”. La Nave Leonardo è una Unità polivalente di ricerca costiera che affianca l’Unità maggiore Alliance nella peculiare attività condotta dal North Atlantic Treaty Organization (NATO) attraverso il Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) nel settore della ricerca e della sperimentazione, con particolare riferimento al campo ambientale e dell’acustica subacquea. “L’isola della vela” è invece l’imbarcazione del primo viaggio della via Francigena del mare.

Ore 11.00 – 12.30 “Benvenuta isola della vela”. Brindisi finale per gli intervenuti alla presentazione (a cura di Enoturistica).

Granai e giardino di Villa Mimbelli

Ore 10.00 – 20.00 Corto Maltese. Sulle rotto dell’avventura. Uno spin-off artistico della mostra monografica di Hugo Pratt in corso a Siena (fino al 22 maggio). Hugo Pratt è l’autore che ha disegnato e raccontato, attraverso i suoi personaggi, il vasto universo del viaggio reale e immaginario. Con linee sottili o marcate e con tenui acquerelli, ha trasformato. Corto Maltese in un’icona del libero marinaio sempre in partenza verso lontane isole del tesoro, in un mondo in cui è ancora possibile sognare. In questa mostra si vuole introdurre il visitatore ai molteplici aspetti di questo personaggio, diventato internazionalmente simbolo di invito al viaggio e alla scoperta.

Ore 10.00 – 20.00 Museo Mediceo di Livorno.

Ore 09.00 – 18.00 Mostra di auto Mercedes d’epoca (giardino di Villa Mimbelli) – Stand Banca BPM

Ore 18.00 L’avventura di Pratt. Leggere le tavole del grande maestro veneziano. Daniele Caluri e Alberto Pagliaro, fumettisti di rilievo internazionale, saranno le guide d’eccezione alla mostra dedicata a Hugo Pratt e al suo immortale personaggio d’invenzione Corto Maltese. La vita rocambolesca di Ugo Eugenio Prat (1927-1995), l’invenzione e la fortuna di Corto Maltese, le avventure scritte e disegnate dal fumettista, lo stile delle tavole e molti altri trucchi del mestiere saranno raccontati da due autori che, come Pratt, hanno fatto della letteratura illustrata il loro pane quotidiano. Daniele Caluri e Alberto Pagliaro sono due noti fumettisti italiani, che pubblicano con famose case editrici internazionali. Insegnano urban sketching, fumetto e disegno del nudo dal vero a Villa Trossi.

Hangar Creativi

Ore 9.00 Convegno Alfa Solutions Blue Economy, il futuro sostenibile e tecnologico in regione Toscana – La società di progettazione che collabora con ASA si presenta.

Ore 11.30 – 13.30 Una goccia di futuro. Premiazione scuole su progetto acqua. A Cura di ASA spa

Gocce di Futuro è il contest di Asa, realizzato in collaborazione con il Comune di Livorno e Il Tirreno, che si prefigge l’obiettivo di promuovere e stimolare la riflessione attiva degli studenti sui temi della sostenibilità della filiera idrica e della salvaguardia del patrimonio naturalistico del territorio. Nel corso dell’evento di premiazione saranno proclamati i primi classificati nelle categorie “Creatività”, “Innovazione” e “Valore giornalistico”.

Ore 14.30 – 18.00 Mar è – Mostra fotografica. Andrea Dani

Ore 14.30 – 18.00 I modellini dei Cantieri Orlando, a cura di Carmelo Triglia

Ore 15.00 Terre dell’Etruria: una storia di cooperazione lunga 75 anni. Con il presidente Massimo Carlotti; Ore 16.00 Mastercalss: l’eccellenza dell’olio EVO. Degustazione guidata di oli antico borgo IGP toscano e DOP Terre di Siena

San Jacopo in Acquaviva

Ore 09.00 – 20.00 Mercatino del blu. Creazioni artigianali, oggetti del passato e curiosità

Ore 09.30 – 17.00 Visite alla Cripta di San Jacopo

Ore 10.00 – 18.00 Dimostrazione sportiva Rowing Beach

Ore 11.30 – 13.30 / 15.00 – 17.00 Immersioni con maschera, osservazioni ecosistema marino (snorkeling)

Ore 15.00 – 16.00 Docufilm. La storia dei luoghi della Biennale e del porto (preso Baracchina bianca)

Ore 19.00 – 19.30 Danze di mare e di sogni. Azione Coreografica

Tour e visite

10.00 – 18.00 Barche a vela della Lega Navale a disposizione per tour con i cittadini e introduzione alla vela. Una uscita in barca a vela di 4 ore la mattina dalle 9.00 alle 12.30 e una uscita il pomeriggio dalle 14 alle 18. Partenza Andana degli Anelli – Porto Mediceo – ingresso porto davanti al monumento dei Quattro Mori. Per prenotare: [email protected], telefono: 0586512264 – 3534169230 – (martedì, giovedì, sabato dalle ore 09:00 alle 12:00). Per info www.lnilivorno.it

10.00 – 12.00 Tour della Meloria con possibilità di fare il bagno a cura di Cooperativa Azimut Pescatori

9.30 – 12.30 /14.30 – 16.30 Oggi vado in Meloria anch’io. Barca Sportinsieme Livorno aps in collaborazione con INAIL. Il trasferimento è gratuito per assistiti e accompagnatori INAIL.

14.30 – 16.30 Tour della Meloria con aperitivo Enoturistica con possibilità di fare il bagno

09.00 – 18.30 Visite alla Gran Conserva d’Acqua – Acquedotto di Livorno, Cisternone aperto. La Biennale rende possibile visitare la Gran Conserva dell’acqua del Cisternone: il monumentale serbatoio in stile neoclassico – tuttora in funzione – costruito per volere del Gran Duca di Toscana Leopoldo II su progetto dell’architetto Pasquale Poccianti. L’organizzazione dell’apertura è a cura del Gestore del Servizio Idrico Integrato, ASA SpA.

15.00 – 18.00 Visite alle Terme del Corallo e alla Sala della Mescita. Ore 16.30 Antonella Capitanio “Il Liberty e le strutture termali”. Gli studenti del Liceo Musicale Niccolini Palli si alterneranno al pianoforte a ricreare l’ambientazione dei tempi in cui le Terme del Corallo erano in piena attività. Dalle 17.30 alle 18.00 saluto al giorno con Scilla Lenzi al pianoforte e la mezzo soprano Laura Brioli.

15.00 – 17.00 Visite alle sorgenti monumentali Leopoldine (andata e ritorno dalla Biennale). L’Acquedotto Leopoldino, inaugurato nel 1842, rappresenta l’acquedotto storico a servizio della città di Livorno. Anche questa visita è a cura del Gestore del Servizio Idrico ASA SpA e di City Sightseeing. L’evento è a numero chiuso, prenotare al 339 6281382 (informare anche in caso di disdetta allo stesso numero).

16.30 – 17.30 Tour in battello nei Fossi Medicei. Partenza da Scali Novi Lena. In occasione della Biennale del Mare non poteva mancare l’originale ed affascinante viaggio a bordo del battello Marco Polo che navigherà tra i fossi medicei alla scoperta della storia e delle tradizioni della “Bella Livorno” cantata da Bobo Rondelli. Partendo dallo specchio d’acqua della Darsena Nuova ci si addentrerà nel porto incontrando imponenti fortezze per poi percorrere gli antichi luoghi del lavoro portuale come vecchi scalandroni e storiche cantine che si affacciano a pelo d’acqua nel suggestivo quartiere della Venezia. Emozionante il passaggio sotto il ponte di Piazza Repubblica la piazza ponte più larga d’Europa. Navigare tra le vie d’acqua è un’occasione unica per vivere la città da una insolita prospettiva.

Ore 18.00 Il battello della Biennale del mare con degustazione di vini a bordo

La Biennale del Mare e dell’Acqua – Blu Livorno è sostenuta da un nutrito numero di stakeholder economici nazionali e territoriali. Al QR-Code sottostante gli enti patrocinatori, gli sponsor, i partner e i sostenitori della manifestazione.

