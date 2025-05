Blue Hub si presenta alla Biennale del Mare e dell’Acqua

Appuntamento mercoledì 14 maggio al Teatro della Terrazza Mascagni. Durante il proprio ciclo di vita (36 mesi), il progetto mirerà a creare una comunità composta da 10 start-up (2 per territorio), in grado di rispondere alle sfide tecnologiche

Martedì 14 maggio, presso il Teatro Terrazza, a partire dalle ore 11.00, nell’ambito della Biennale del Mare, verrà presentato Blue Hub, il progetto comunitario candidato sul programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 che vede capofila l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Scopo dell’iniziativa, nella quale sono coinvolti tra gli altri la Camera di Commercio e Industria del VAR (CCI VAR), l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale (ADSP MLO), il Pôle Mer Méditerranée – Toulon Var Technologies, l’Università di Cagliari, la Camera di Commercio e dell’Industria della Corsica (CCI Corse) e ARTES 4.0 (partners), è quello di migliorare la sostenibilità portuale e marittima e rafforzare le strategie per rendere le nuove tecnologie realmente accessibili al lancio sul mercato.

Durante il proprio ciclo di vita (36 mesi), il progetto mirerà a creare una comunità composta da 10 start-up (2 per territorio), in grado di rispondere alle sfide tecnologiche. Le start-up beneficeranno della piattaforma MONI.C.A. per lo scambio di dati, e del supporto consulenziale e finanziario dei partner specializzati nel trasferimento tecnologico. Il coinvolgimento degli stakeholder (università, centri di ricerca e formazione, sindacati, responsabili politici, ecc.) nel processo di realizzazione, permetterà di promuovere lo scambio di conoscenze sull’ innovazione legata all’economia

Il convegno sarà anche l’occasione per lanciare la Blue Initiative, iniziativa a cura dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale che nasce nel solco del progetto BLUE-HUB e che intende istituire un ecosistema di innovazione portuale e marittima, in cui l’Autorità Portuale si candida a diventare un facilitatore e abilitatore per imprese, startup, centri di ricerca e istituzioni pubbliche.

