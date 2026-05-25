Chiara e Gabriele, le due Sentinelle del Mare di Be the Wave

Durante l'estate i due giovani svolgeranno attività di informazione e sensibilizzazione con l’obiettivo di diffondere la cultura del mare tra i cittadini, in particolare tra le nuove generazioni, in vista della Biennale del Mare e dell’Acqua 2027. Il sindaco Salvetti: "La costa è un luogo di conoscenza condivisa e pensiamo che le buone pratiche si possano diffondere anche attraverso l’esperienza diretta"

Si è svolta il 25 maggio allo Scoglio della Regina la presentazione di “Blu Next Livorno 2026 – Be the Wave”, il nuovo progetto promosso dall’Amministrazione comunale insieme al Consorzio Interuniversitario di Biologia Marina (Cibm), con l’obiettivo di diffondere la cultura del mare. L’iniziativa rappresenta una tappa di avvicinamento tra la prima Biennale del Mare e dell’Acqua tenutasi nel 2025 e quella successiva prevista nel 2027, costruendo così un cammino continuo di sensibilizzazione e partecipazione sul tema della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica coinvolgendo, in particolare, le nuove generazioni. Per questo tra i protagonisti di Be the Wave ci sono Gabriele e Chiara, le due “Sentinelle del Mare”, che non hanno perso tempo informando i giovani presenti allo Scoglio della Regina in attesa dell’avvio ufficiale delle loro attività dal 1° giugno al 31 agosto. I due giovani, formati al Centro di Biologia Marina, coinvolgeranno i cittadini su queste tematiche attraverso attività di informazione e sensibilizzazione (come giochi, quiz, passeggiate del decoro e info point negli stabilimenti balneari). Il tutto con un approccio diretto e partecipativo che mira a rendere la conoscenza del mare un’esperienza quotidiana perché come ha spiegato Anna Maria De Biase del Cibm “il contatto diretto sviluppa la memoria”. Al fianco di Blu Next Livorno 2026 – Be the Wave ci sarà Aamps. A questo proposito l’amministratore unico Aldo Iacomelli ha ricordato quanto sia fondamentale il coinvolgimento dei cittadini per migliorare la raccolta differenziata e la cura degli spazi pubblici: “Senza la collaborazione attiva della comunità, gli obiettivi di sostenibilità diventano infatti difficilmente raggiungibili”. “Dai giovanissimi agli adolescenti – hanno spiegato il sindaco Salvetti e l’assessora Viviani – il nostro intento in vista della prossima Biennale è diffondere le buone pratiche perché la costa è un luogo che ci appartiene e che può diventare uno spazio di conoscenza condivisa anche attraverso il gioco e l’esperienza diretta. Chiederemo inoltre ai giovani quali iniziative vorrebbero vedere inserite nella edizione del prossimo anno per contribuire a renderla un’edizione ancora più ricca di contenuto”.

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