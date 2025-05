Cultura, storia e intrattenimento: la Biennale del Mare e dell’Acqua si apre a tutti

Un trenino gratuito per gli spostamenti, oltre alla navetta e al social taxi. Grande evento di chiusura sarà l’apertura della prima Via Francigena del Mare in Italia e il 18 maggio sfilata di oltre cento cavalli per la cerimonia di consegna delle spoglie di Santa Giulia in Cattedrale. Tanti gli eventi di intrattenimento, da non perdere il Festival Antani con l'arrivo di Mogol, la selezione di opere della mostra monografica di Hugo Pratt ai Granai di Villa Mimbelli e la visita a bordo della nave Nato “Leonardo”. E tra le iniziative non potevano mancare i tradizionali tour in battello. Per tutto il programma il sito web è www.biennalelivorno.it

La prima Biennale del Mare e dell’Acqua – Blu Livorno è un evento che non rappresenta soltanto un’occasione per approfondire temi tecnico-scientifici legati al mare, ma anche una manifestazione aperta ad ogni tipo di pubblico con spettacoli, mostre, tour e momenti di svago. L’iniziativa, promossa dal Comune di Livorno, mira a trasformare la città in un polo di interesse internazionale nel settore delle scienze del mare e della Blue Economy. Ma la sfida è anche quella di valorizzare il patrimonio della città, a partire dal suo splendido lungomare come palco naturale di incontri e scoperte.

I TOUR DEL MARE E DELL’ACQUA – ESPLORAZIONI TRA NATURA, STORIA E CULTURA

Durante la Biennale sarà possibile partecipare a tour guidati dedicati alle bellezze naturali e storiche di Livorno. Nei prossimi giorni si potranno prenotare dal sito della Biennale escursioni in barca in partenza dal Moletto Nazario Sauro e dal Circolo della Pesca di viale Italia e dirette alle Secche della Meloria: splendida cornice naturalistica e teatro della battaglia navale tra Pisa e Genova nel 1284. Particolare attenzione è dedicata all’accessibilità: grazie alla collaborazione con INAIL sono infatti previsti viaggi in barca anche per persone con disabilità, garantendo a tutti l’opportunità di vivere il mare. Grazie ad ASA Spa, Gestore del Servizio Idrico, sarà possibile raggiungere due “monumenti dell’Acqua”: le Sorgenti Leopoldine a Colognole e la Gran Conserva del Cisternone di Città, riaperto appositamente per l’evento. I tour saranno gratuiti su prenotazione obbligatoria dal sito. Inoltre, sarà possibile accedere liberamente alle ex Terme del Corallo, con il Salone della Mescita recentemente riportato al suo antico splendore Liberty e aperto durante la manifestazione. Tra le iniziative in programma non potevano mancare i tradizionali tour in battello dei Fossi Medicei e del Pentagono del Buontalenti con imbarco dagli scali Novi Lena.

LE PASSEGGIATE CULTURALI E L’APERTURA DELL’ACCADEMIA – UN’IMMERSIONE NELLA STORIA

Previste anche passeggiate a piedi, partendo dalla Baracchina Bianca e dal monumento dei Quattro Mori, fino ad arrivare alla sede della Biennale. Durante le escursioni, focus sul legame tra Livorno e il mare e sui parchi pubblici livornesi, con particolare attenzione a quello di Villa Mimbelli, inserito nel perimetro della Biennale. Gli itinerari a piedi saranno accompagnati da approfondimenti sui grandi artisti livornesi come Amedeo Modigliani e Giovanni Fattori. Porta sud della Biennale, l’area di San Iacopo in Acquaviva accoglie l’omonima chiesa la cui cripta sarà visitabile durante l’evento. Fondata nel 1881, l’Accademia Navale di Livorno è una delle istituzioni più prestigiose d’Italia e il centro di formazione degli ufficiali della Marina Militare Italiana. In occasione della Biennale è stata prevista l’apertura al pubblico il 14 mattina e pomeriggio e il 17 mattina. Si tratta di un’occasione unica per varcare la soglia di questo luogo normalmente riservato.

LA MOSTRA DI HUGO PRATT E LA LIVORNO DELLE NAZIONI – CULTURA, STORIA E IDENTITÀ

In attesa della riapertura, a settembre, del Museo Giovanni Fattori, in occasione del bicentenario della nascita dell’artista, sarà possibile visitare i Granai di Villa Mimbelli con il Museo Mediceo recentemente inaugurato. Sempre in questa location, sarà ospitata una selezione di opere dedicata a Corto Maltese: uno spin-off artistico della mostra monografica di Hugo Pratt aperta a Siena. La Biennale guarda anche al recupero della memoria storica e dell’identità della “Livorno delle Nazioni” proponendosi di valorizzare la città come simbolo di integrazione tra i popoli. Questo tema sarà celebrato attraverso convegni e incontri al Teatro della Terrazza. La mattina del 17 maggio, le guide turistiche di Livorno racconteranno la storia della città come esempio di multietnicità: un momento importante per approfondire il ruolo storico e sociale di Livorno nel contesto mediterraneo e internazionale.

L’INTRATTENIMENTO TEATRALE

Tra gli appuntamenti più attesi figura il ritorno del Festival Antani. Comicità e satira come se fosse prodotto da Fondazione Livorno. Dal 16 al 18 maggio, il festival animerà il Teatro allestito alla Terrazza Mascagni e gli spazi dell’Acquario. Il programma dettagliato del Festival sarà svelato nei prossimi giorni. Tra gli altri eventi, quello che vedrà protagonista il noto paroliere e produttore Mogol, ospite all’Accademia Navale il 14 maggio. Sempre il 14 maggio, alle ore 21.00, alla Terrazza Mascagni l’happening con Giuseppe Cederna, attore e scrittore, protagonista del monologo “Le Lacrime degli Eroi”, tratto dall’Odissea di Omero. Tra i monologhi in programma agli Hangar Creativi, in via Carlo Mayer, quello di Fabio Vannozzi, che presenterà “Io… il Vecchio e il Mare” il 15 maggio alle ore 21.00, e quello di Fabrizio Brandi, con lo spettacolo “Chi Siamo Noi”, scritto a quattro mani con Gabriele Benucci e previsto per il 16 maggio alle 21.00.

IL GRANDE EVENTO DI CHIUSURA – LA VIA FRANCIGENA DEL MARE

La Biennale si concluderà con un evento di grande rilevanza storico-culturale: l’apertura della prima Via Francigena del Mare in Italia. L’iniziativa scaturisce da un’indagine archeologica condotta in città che ha attestato l’arrivo a Livorno di pellegrini attraverso il Cammino delle Acque: un itinerario che collegava le risorse d’acqua dolce alle rotte marittime. Lo stesso Granduca Cosimo III de’ Medici partì per Santiago de Compostela seguendo un percorso della Via Francigena navigando lungo la costa. I documenti relativi a questo viaggio saranno presentati nella mattina del 17 maggio all’Accademia Navale per cui è attesa la presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L’iniziativa mira a valorizzare le radici storiche dei cammini spirituali e culturali, rafforzando il legame tra Livorno, la Toscana e l’intera Europa. Nel pomeriggio del 17 maggio, all’arrivo al moletto di San Jacopo in Acquaviva, grazie al supporto degli allievi dell’Accademia Navale i primi pellegrini arrivati a cavallo, in bicicletta o a piedi, si imbarcheranno verso Barcellona su un veliero ancorato a largo della città. A loro si unirà un gruppo appartenente all’Associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) costituito da persone sottoposte ad un periodo di cure mediche per patologie tumorali. La partenza del Veliero vedrà l’appoggio di altre imbarcazioni e il supporto della Lega Navale. Il veliero che partirà verso la Spagna sarà aperto a tutti durante i quattro i giorni dell’evento, sia di mattina che di sera. Le visite saranno organizzate e gestite dai Cantieri Benetti e Lusben, partner ufficiali dell’iniziativa. Per visitarlo, prenotazioni dal sito della Biennale. Sarà anche possibile salire a bordo della nave Nato “Leonardo”, messa a disposizione dall’Accademia Navale di Livorno: un’imbarcazione dedicata alla ricerca oceanografica, simbolo dell’impegno internazionale nella tutela e nello studio degli oceani.

LA SOSTENIBILITÀ A TAVOLA

La sezione food avrà come riferimento il Villaggio della Biennale alla Terrazza Mascagni. Ma il tema del cibo rappresenta un elemento centrale della manifestazione, con un focus sulla promozione di un’alimentazione sostenibile e consapevole, in linea con i principi di Slow Food. Numerosi ristoranti e locali della zona del lungomare, da Porta a Mare – che organizzerà eventi sul cibo moderno sostenibile – alla Baracchina Bianca, parteciperanno all’iniziativa. Questi locali sono stati invitati ad aderire a un Decalogo dell’acqua e del cibo che promuove pratiche rispettose dell’ambiente e della salute. In particolare, si consiglia di evitare l’uso di acqua in bottiglia di plastica, in coerenza con l’impegno della Biennale di essere un evento libero da plastiche e imballaggi monouso. Inoltre, verranno promossi prodotti tipici livornesi preparati secondo i principi della sostenibilità: alimenti di stagione, a chilometro zero e provenienti da filiere locali. L’obiettivo è valorizzare la tradizione culinaria della città attraverso pratiche rispettose dell’ambiente e della biodiversità locale. Le eccellenze enogastronomiche all’epoca della Livorno Liberty saranno il tema dell’iniziativa “La Belle Époque del gusto” all’Hotel Palazzo. Per tutte le informazioni e gli approfondimenti il sito di riferimento è www.biennalelivorno.it.

Come muoversi alla Biennale

La Navetta – Servizio gratuito

Le navette messe a disposizione da Comune di Livorno e Autolinee Toscane permetteranno di raggiungere comodamente la biennale dalla Stazione di Livorno, e funzioneranno dalle ore 14.30 alle ore 19.30 dal 14 al 16 maggio, e dalle ore 9.30 alle ore 19.30 il 17 maggio. Queste le fermate del percorso circolare:

Parcheggio gratuito Stazione Via Masi

Via della Pace

Stazione Centrale (anche per Terme del Corallo)

Cisternone o Gran Conserva d’Acqua

Via Grande

Largo Bellavista – Cantieri

Scoglio della Regina – Acquario

Terrazza Mascagni

Accademia

Il trenino della Biennale – Servizio gratuito

Il trenino della Biennale del Mare e Dell’Acqua permetterà di raggiungere tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00, con percorso circolare:

La Bellana e lo Scoglio della Regina

Il Villaggio del Mare

Il Museo Fattori e i Granai di Villa Mimbelli in Via San Jacopo

Gli Hangar Creativi in Via Mayer

Social Taxi inclusivo – Servizio gratuito

Le persone con mobilità ridotta potranno prenotare per raggiungere la Biennale il giorno successivo chiamando il numero 334-3617092 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Su richiesta, possono essere forniti anche una sedia a rotelle e uno scooter elettrico

LA BIENNALE IL 18 MAGGIO

Il 18 Maggio la Biennale non chiude i battenti ma rimarranno aperti alla Terrazza gli stand food e delle associazioni. Ma non solo, il 18 è attesa un’importante sfilata di cavalli per la cerimonia di consegna delle spoglie di Santa Giulia in Cattedrale, sfilata che attraverserà l’area della Biennale dall’ippodromo e ritorno con oltre cento cavalli. Anche i Tour dell’Acqua e del Mare continueranno per tutta la domenica insieme con le visite alla Cripta di San Iacopo ed ai Granai di Villa Mimbelli.

