Dopo la Biennale, gli appuntamenti di oggi

Livorno rimane "blu" anche domenica 18 con tutta una serie di iniziative che restano disponibili per quanti vogliano sfruttare le opportunità ancora aperte.

La Biennale del mare e dell’acqua – Blu Livorno ha salutato il 17 maggio la conclusione di convegni e incontri di carattere tecnico-scientifico che hanno attirato centinaia di partecipanti durante i quattro giorni della manifestazione. Ma Livorno rimane “blu” anche domenica 18 con tutta una serie di iniziative che restano disponibili per quanti vogliano sfruttare le opportunità ancora aperte. Da non perdere le proposte del Festival sull’Umorismo Antani. Comicità e satira come se fosse Woke, prodotto da Fondazione Livorno.

Terrazza Mascagni

Al centro del suggestivo affaccio a mare resta il Teatro della Terrazza. Sempre alla Terrazza, l’area ristorazione (aperta dalle 9.30 alle 19.30) con specificità culinarie curate da Slow Food, l’area istituzioni e l’area associazioni. Alle 17.30, in scena “La macchina di Zelig ha un buco nella Gomma” che chiuderà il Festival Antani con un live show di Zelig Lab, il laboratorio di comici più importante d’Italia, che presenta i migliori talenti emergenti, pronti a far ridere il pubblico di Antani.

Acquario di Livorno

Festival Antani

L’ultimo giorno del Festival Antani si apre alle 10.30 con Forrest Live – La Reunion (Sala panoramica): Forrest live si riunisce e torna in un’edizione speciale dal vivo solo per Antani festival. Per il ciclo di presentazioni di libri “Antani sa leggere”, alle 12.00 è la volta di Federica Cacciola, più conosciuta come Martina Dell’Ombra, con “Amore e Psyco” (Harper Collins): l’autrice lo definisce un’educazione sentimentale per deficienti, per tutti coloro che, nel senso originario del termine, si sentono sempre mancanti di qualcosa e non smettono di cercarlo. Ma ad “Antani” si trovano anche figure che di solito non hanno niente a che vedere con il mondo della risata: alle 16.00 (Sala panoramica) la scrittrice Valeria Parrella propone una riflessione sul corpo e la maschera ai tempi di Totò nell’incontro “E chi siamo: Pasquale?”.

Le altre iniziative

Ore 10.00 – 10.30 / 15.00 – 15.30, Il navicello dei folli. Una performance che si sviluppa intorno ad una barca mobile, su ruote. Gli attori, maschere della Commedia dell’Arte, si esibiscono in lazzi e gag per un canovaccio piacevolmente scherzoso ma anche informalmente divulgativo.

Ore 10.30 – 13.30 / 15.30 – 18.00 Little sea – Laboratorio Creativo con Oblo. Con il dipartimento didattico dell’Acquario e l’artista Giulia Bernini (Oblo Creature). Forme e colori della biodiversità marina alla scoperta degli esseri più piccoli che popolano il nostro mare, con informazioni e curiosità. piccole creature in grande formato da conoscere e colorare insieme.

Granai e giardino di Villa Mimbelli

Ore 09.00 – 18.00 Mostra di auto Mercedes d’epoca (giardino di Villa Mimbelli) – Stand Banca BPM

Ore 10.00 – 20.00 Museo Mediceo di Livorno

Ore 10.00 – 20.00 Corto Maltese. Sulle rotte dell’avventura. Uno spin-off artistico della mostra monografica di Hugo Pratt in corso a Siena (fino al 22 maggio). Hugo Pratt è l’autore che ha disegnato e raccontato, attraverso i suoi personaggi, il vasto universo del viaggio reale e immaginario. Con linee sottili o marcate e con tenui acquerelli, ha trasformato. Corto Maltese in un’icona del libero marinaio sempre in partenza verso lontane isole del tesoro, in un mondo in cui è ancora possibile sognare. In questa mostra si vuole introdurre il visitatore ai molteplici aspetti di questo personaggio, diventato internazionalmente simbolo di invito al viaggio e alla scoperta.

San Jacopo in Acquaviva

9.00 – 20.00 Mercatino del blu. Creazioni artigianali, oggetti del passato e curiosità

9.30 – 17.00 Visite alla Cripta di San Jacopo

10.00 – 18.00 Docufilm. La storia dei luoghi della Biennale e del porto (preso Baracchina bianca)

11.30 – 13.30 / 15.00 – 17.00 Immersioni con maschera, osservazioni ecosistema marino (snorkeling)

Tour e visite

– 13.00 / 14.30 – 18.00 Visite alle Terme del Corallo e alla Sala della Mescita.

Domenica 18 maggio le Terme del Corallo saranno aperte a visite libere gratuite, non guidate, gestite dall’associazione Terme del Corallo, in orario 9.30-13.00 e 14.30-18.00.

Non potranno entrare più di 80 persone per volta. “Grazie alla disponibilità del Comune di Livorno – dice la presidente dell’associazione Silvia Menicagli – anche domenica tante persone potranno ammirare il gioiello Liberty nella sua recuperata Sala della Mescita, che nei giorni della Biennale del Mare hanno ospitato con la nostra organizzazione spettacoli di grande successo”. Domenica non è previsto alcuno spettacolo. Non è necessaria la prenotazione. Accesso consentito fino a esaurimento dei posti.

9:30-13:00 e 14:30-18:00.

9.30 – 12.30 /14.30 – 16.30 Oggi vado in Meloria anch’io. Barca Sportinsieme Livorno aps in collaborazione con INAIL. Il trasferimento è gratuito per assistiti e accompagnatori INAIL.

10.00 – 12.00 Tour della Meloria con possibilità di fare il bagno a cura di Cooperativa Azimut Pescatori

12.30 – 14.30 / 12.30 – 14.30 Tour della Meloria con aperitivo Enoturistica con possibilità di fare il bagno

16.30 Tour in battello nei Fossi Medicei. Partenza da Scali Novi Lena. In occasione della Biennale del Mare non poteva mancare l’originale ed affascinante viaggio a bordo del battello Marco Polo che navigherà tra i fossi medicei alla scoperta della storia e delle tradizioni della “Bella Livorno” cantata da Bobo Rondelli. Partendo dallo specchio d’acqua della Darsena Nuova ci si addentrerà nel porto incontrando imponenti fortezze per poi percorrere gli antichi luoghi del lavoro portuale come vecchi scalandroni e storiche cantine che si affacciano a pelo d’acqua nel suggestivo quartiere della Venezia. Emozionante il passaggio sotto il ponte di Piazza Repubblica la piazza ponte più larga d’Europa. Navigare tra le vie d’acqua è un’occasione unica per vivere la città da una insolita prospettiva.

La Biennale del Mare e dell’Acqua – Blu Livorno è sostenuta da un nutrito numero di stakeholder economici nazionali e territoriali. Al QR-Code sottostante gli enti patrocinatori, gli sponsor, i partner e i sostenitori della manifestazione.

