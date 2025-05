Due tour alla scoperta di Lungomare ad Arte con Agave

Per la Biennale del mare la cooperativa Agave organizza due appuntamenti. Si tratta di tour a piedi ed uno in sella alle bici attraverso un percorso sul lungomare per scoprire la storia e le bellezze di Livorno facendo sosta presso varie tappe lungo l’itinerario di pannellistica di Lungomare ad Arte. Il tour guidato si soffermerà in luoghi simbolo ritratti in dipinti di Gambogi, Micheli, Muller, Peruzzi, March e molti altri

Un viaggio tra realtà e raffigurazione che, partendo dai Quattro Mori, arriverà fino ai Bagni Pancaldi. Il percorso metterà in luce alcuni scorci immortalati dalle tele di noti pittori narrando i legami tra territorio e artisti, tra luoghi e opere, andando a creare collegamenti tra passato e presente, pittura e realtà.

La visita sarà intervallata da soste davanti ai pannelli facenti parte del percorso di Lungomare ad Arte, alla scoperta dei luoghi iconici della costa livornese.

QUANDO?

Tour in bicicletta | Venerdì 16 maggio ore 19.00 – 20.00

Tour a piedi | Sabato 17 maggio ore 10.00 -11.00

Evento SU PRENOTAZIONE: gruppi fino ad un massimo di 30 persone

COSTI: Adulto € 8,00, Bambino 7-12 anni.5,00 € – fino a 6 anni GRATUITI

DURATA: 1 ora circa

RITROVO: Piazza Micheli, davanti al Monumento dei Quattro Mori

PRENOTAZIONI: Coop. Agave Tel. 0586/897890 – Mobile 3480404516, Mail : [email protected]

Prenotazioni online: https://www.agaveservizi.it/biglietti-online.htm

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 19.00 del giorno prima dell’evento.

