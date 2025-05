Gli specialisti del beach sprint alla Biennale del Mare e dell’Acqua

Alessio Verdi anni 18

Dopo 8 anni di karate ha iniziato a remare nel 2021 alla canottiere DLF chiusi. E’ allenato da Chiara Sacco, Federico Feri e Michele Sacco. Ha iniziato il beach sprint nel 2022 e dal 2024 è tesserato presso la LNI Barletta con l’allenatore Cosimo Cascella. Terzo ai campionati italiani di beach in doppio mix con Barbara Cilli. Nel novembre 2024 ha rappresentato l’Italia alla Coupe de la jeunesse in Spagna assieme a Andrea Schillaci della canottieri Telimar di Palermo. Eliminati nel knock out contro l’Inghilterra per un errore di virata.

Azzurra Severini anni 18

In forza al Circolo Dopolavoro Ferroviario Chiusi E’ allenata da Chiara Sacco, Cosimo Cascella e Federico Feri. I risultati più importanti ottenuti sono: medaglia oro agli europei di beach sprint 2024 nel doppio misto con Lucio Cozzolino; dodicesima sul 4x femminile senior agli europei 2023 di canottaggio in acqua piatta; tre titoli italiani di beach sprint tra il 2022 e il 2024 nel singolo beach.

