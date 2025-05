I Rotary Club livornesi alla Biennale del Mare

Rotary Club Livorno, Rotary Club Livorno Mascagni e Rotary Club Livorno Sud e Colline pisano-livornesi saranno presenti alla manifestazione con un proprio stand

Rotary Club Livorno, Rotary Club Livorno Mascagni e Rotary Club Livorno Sud e Colline pisano-livornesi saranno presenti alla manifestazione con un proprio stand.

I tre Club saranno felici di poter illustrare a tutti i partecipanti che vorranno soffermarsi, l’impegno del Rotary per l’Ambiente, ma non solo, sarà l’occasione per conoscere l’impegno costante che ciascun socio dei tre Club livornesi mette a disposizione contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita di chi ci è vicino, ma anche di chi, lontanissimo da Livorno, necessita di cure per la salute materna e infantile, la lotta alla Poliomielite, e contribuisce alla realizzazione di pozzi per l’acqua potabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©